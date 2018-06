Aide humanitaire – Guatemala – Éruption du volcan Fuego

Suite à la demande d’aide internationale formulée par les autorités du Guatemala, la France agit pour apporter son soutien aux populations sinistrées par l’éruption du volcan Fuego du 3 juin 2018.

Le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères vient d’accorder une subvention à un projet de l’organisation non-gouvernementale CARE visant à assurer les besoins des populations sinistrées en eau, en produits et équipements d’hygiène et d’assainissement. Par ailleurs, le ministère a financé l’envoi de plus de 400 kg de matériel, offert par l’organisation non-gouvernementale Pompiers de l’urgence Internationale, destinés aux populations locales.

En liaison avec les autorités guatémaltèques, notre ambassade s’assure de la bonne coordination de l’aide française avec celle d’autres donateurs.