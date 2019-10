Voyages du désespoir - Arrivées d’enfants réfugiés et migrants en Europe et comment améliorer leur protection (janvier au septembre 2019)

Les États européens doivent faire davantage pour protéger et aider les enfants réfugiés et migrants

Les Etats européens doivent intensifier leurs efforts pour protéger les enfants réfugiés et migrants qui ont non seulement enduré des voyages difficiles et dangereux, mais qui continuent à faire face à des risques et à des difficultés une fois en Europe, y compris un logement dangereux, un enregistrement incorrect en tant qu’adultes et un manque de soins appropriés, a exhorté le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Selon le tout dernier rapport du HCR publié ce jour et intitulé Desperate Journeys (Voyages du désespoir), quelque 80 800 personnes sont arrivées en Europe, entre janvier et septembre 2019, par les voies d’accès de la Méditerranée - contre 102 700 pendant la même période en 2018. Parmi les arrivants, plus d’un quart étaient des enfants, beaucoup voyageant sans leurs parents.

« Ces enfants peuvent avoir fui un conflit, perdu des proches, vécu loin de chez eux pendant des mois voire des années, en ayant subi d’effroyables abus pendant leur voyage, mais leur souffrance ne s’arrête pas à la frontière », a déclaré Pascale Moreau, Directrice du Bureau du HCR pour l’Europe. « A travers toute l’Europe, les enfants non accompagnés, en particulier, sont souvent placés dans de vastes centres avec une surveillance très limitée, ce qui les expose à nouveau à de mauvais traitements, à la violence et à la détresse psychologique et ce qui augmente le risque qu’ils continuent leur périple ou disparaissent. »

La Grèce a reçu la majorité des arrivants dans la région méditerranéenne cette année - soit davantage que l’Espagne, l’Italie, Malte et Chypre réunis. Plus de 12 900 enfants sont déjà arrivés en Grèce par la mer, dont près de 2100 enfants non accompagnés ou séparés, dont beaucoup venaient d’Afghanistan, de Syrie ou d’autres pays affectés par les conflits et la violence. Les conditions dans les centres d’accueil surpeuplés et insalubres des îles grecques de la mer Égée sont vivement préoccupantes.

Les autorités grecques ont annoncé des mesures pour réduire les conditions de surpopulation et on peut déjà recenser des exemples positifs de modèles de pratiques exemplaires en cours de mise en œuvre, y compris le placement en famille d’accueil au niveau local. Cependant, à la fin septembre, la plupart des enfants non accompagnés en Grèce se trouvaient toujours dans des logements inadaptés. Compte tenu des conditions extrêmement risquées auxquelles ils sont confrontés, le HCR appelle les Etats européens à offrir des places pour leur relocalisation de ces enfants en signe de solidarité et qu’ils accélèrent les transferts des enfants éligibles pour rejoindre des membres de leur famille.

Bien que de nombreuses mesures positives aient été prises dans toute l’Europe pour améliorer la protection, le rapport souligne qu’il reste beaucoup à faire pour résoudre certains problèmes auxquels les enfants restent confrontés. Parmi ses recommandations, le rapport appelle les États européens à mettre fin d’urgence à la détention d’enfants immigration, à nommer des tuteurs ou des travailleurs sociaux qualifiés et à veiller à ce que les enfants réfugiés et migrants puissent recevoir une éducation. A travers l’Europe, les enfants peuvent également être confrontés à des problèmes pour être reconnus en tant qu’enfants et le rapport appelle à utiliser des méthodes holistiques et multidisciplinaires lorsque des évaluations d’âge sont nécessaires.

En mettant en œuvre les mesures décrites dans le présent rapport, les États seront en mesure d’accroître la protection des enfants en déplacement et d’aider à déterminer comment leur intérêt supérieur peut être respecté, ce qui peut inclure des solutions hors de l’Europe.

Lien vers le rapport : https://data2.unhcr.org/en/documents/details/71721

