Le PAM et ses partenaires construisent le tout premier centre de formation aux métiers du transport d’Afrique de l’Ouest

ROME – Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies s’associe à des entreprises internationales pour construire un centre de formation international aux métiers du transport basé à Accra, au Ghana, dans le but de renforcer les capacités en matière de transport et de logistique en Afrique de l’Ouest. Ce centre permettra de transmettre une expertise nouvelle aux marchés locaux du transport, afin qu’ils livrent des produits de première nécessité comme de la nourriture et des médicaments de manière plus efficace à travers la région.

Regroupant les principaux acteurs du secteur tels que Carrier Global Corporation, Renault Trucks et Toyota Tsusho, le gouvernement du Ghana et le PAM vont mettre en place un centre unique en son genre, qui dispensera des formations gratuites en ligne et en présentiel à plus de 400 personnes chaque année. Ces formations porteront notamment sur les bonnes pratiques du transport routier, la gestion de flotte et le transport sécurisé des marchandises sous température contrôlée. Elles s’adresseront au personnel d’organisations humanitaires, de la fonction publique et du secteur privé local.

« Au cours de ces dernières années, nous avons constaté l’importance d’avoir des chaînes d’approvisionnement solides et résilientes ; et ce centre de formation est une étape cruciale vers la construction de chaînes d’approvisionnement plus solides en Afrique de l’Ouest », explique Alex Marianelli, Directeur de la chaîne d’approvisionnement du PAM. « Le PAM a une longue histoire en Afrique de l’Ouest et nous sommes ravis de pouvoir partager nos connaissances et notre expérience, et par l’intermédiaire de nos partenaires, de donner accès aux dernières connaissances des experts de premier plan. »

Les capacités locales et l’expertise accrues en matière de chaîne d’approvisionnement viendront ensuite soutenir les opérations d’urgence et de renforcement de la résilience menées par le PAM au sein des communautés vulnérables d’Afrique de l’Ouest.

La construction du centre devrait débuter plus tard dans l’année avec le soutien financier du gouvernement du Japon, sur un terrain donné par le gouvernement du Ghana dans le cadre des activités des Dépôts d’intervention humanitaire des Nations Unies.

Grâce à ce centre, les partenaires et acteurs du secteur visent à surmonter les obstacles empêchant le développement du transport en Afrique de l’Ouest, tels que le manque d’offres de formation et un savoir-faire technique limité.

# # #

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies est le plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

Carrier Global Corporation conçoit des solutions innovantes axées sur les besoins des clients et bénéfiques pour les populations et la planète ; elle détient le portefeuille d’offres de construction et de chaîne du froid saines, sûres, durables et intelligentes le plus étoffé au monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur corporate.carrier.com ou suivez Carrier sur les réseaux sociaux (@Carrier).

Renault Trucks est un chef de file mondial des solutions de transport qui s’est engagé à proposer une offre sans énergie fossile d’ici 2040 et à réaliser la moitié de ses ventes en véhicules 100 % électrique d’ici 2030 ; il accroît sans cesse la durée de vie de ses produits grâce à l’entretien préventif et à un programme de seconde vie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur renault-trucks.com ou https://www.linkedin.com/company/renault-trucks.

Toyota Tsusho Corporation, branche commerciale du Groupe Toyota créée en 1948, a repris les activités de ventes et marketing de Toyota sur le marché africain en 2019 et gère un réseau commercial qui s’étend sur tout le continent. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.toyota-tsusho.com/english/.

CONTACT

WFP

Vera Boohene, PAM/Ghana

+233 264335598

Katharina Dirr, PAM/Dakar

+221 774 74 81 39

Marie Dasylva, PAM/Dakar

Mob. +221 77 638 13 00

Carrier Global Corporation

Greg Brostowicz, Communications externes

Mob. +1 561 517 1998

Renault Trucks

Severyne Molard, Responsable des relations avec les médias

+33 665864552

Toyota Tsusho Corporation

Nozomi Kawashima, Toyota Tsusho Corporation/Tokyo

Mob. +81 50 3152 0314