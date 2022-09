Dans le cadre de l'amélioration de la priorisation des portefeuilles techniques sur la base de données probantes et des leçons apprises de l'expérience (un des objectifs de l'agenda de transformation de la Directrice Régional de l'OMS), la région africaine de l'OMS s'est engagée dans le processus de la revue fonctionnelle. Cette activité qui a été lancée en 2019 et dont les résultats ont été rendus disponibles en 2021, a créé de l'anxiété chez certains collègues et au sein de l'organisation.

Depuis 2020, l'équipe de l'OMS a été mise à rude épreuve à cause des mesures de restriction sociales et de santé publique instaurées dans le cadre de la gestion de la COVID-19. ElIe a travaillé de façon soutenue et intensive pour apporter l'appui nécessaire à la partie nationale, et n'a pas pu se réunir pour des activités récréatives à cause des interdictions de regroupement de masse.

Afin de renforcer l'esprit d'équipe au sein du bureau, et vu que la dernière retraite du bureau du Gabon date de 2019, tout le staff a accueilli avec enthousiasme, l'organisation de la retraite du bureau. C'est dans ce contexte que le bureau a organisé du 29 juin au 1er juillet 2022, sa retraite à la Pointe Dénis au Gabon pour renforcer l'esprit d'équipe, fondement d'une amélioration de la qualité de vie au travail.

Rapport de la retraite du bureau de l'OMS en république Gabonaise