Fièvre jaune - Gabon: Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 17 juin 2020

On 15 April 2020, WHO received information regarding a confirmed case of yellow fever in Magandi village, Tchibanga city in Nyanga Province of southern Gabon, 590 km from the capital, Libreville.

Il s’agit d’un homme âgé de 83 ans qui n’a pas d’antécédents connus de vaccination contre la fièvre jaune. Il a commencé à présenter des symptômes le 30 janvier 2020 et s’est présenté à un établissement de santé le 2 février 2020 avec des douleurs abdominales et un ictère. Entre le 2 février et le 9 avril, il a consulté le centre de santé urbain de Tchibanga, l’hôpital de l’Alliance chrétienne à Bongolo et l’hôpital universitaire de la capitale Libreville où il a reçu un traitement antipaludique et est resté hospitalisé jusqu’à son décès le 9 avril 2020. Le 14 avril 2020, les résultats du test de séroneutralisation reçus du laboratoire régional de référence de l’OMS à l’Institut Pasteur de Dakar (Sénégal) ont confirmé le diagnostic de fièvre jaune. Les tests de diagnostic différentiel supplémentaires effectués se sont révélés négatifs pour la dengue, la fièvre à virus West Nile, le chikungunya, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, la maladie à virus Zika et la fièvre de la vallée du Rift.

Le 15 avril 2020, une enquête pluridisciplinaire a été menée à Tchibanga par le Ministère de la santé avec le soutien technique de l’OMS. Selon le rapport d’enquête sur le terrain, le cas n’avait pas d’antécédents de voyages récents avant le début de la maladie et aucun autre cas n’a été détecté dans la communauté malgré des activités de recherche approfondies.

Les derniers cas de fièvre jaune au Gabon ont été détectés en 2019. Ces deux cas confirmés de fièvre jaune concernaient des travailleurs internationaux non vaccinés dans le district sanitaire de Mitzic, dans la région de Woleu-Ntem.

Le vaccin contre la fièvre jaune a été introduit dans le calendrier de vaccination systématique en 2000. La couverture par le vaccin antiamaril au Gabon serait sous-optimale (moins de 85 %) (estimations OMS/UNICEF, 2018). Ce cas provient de la zone de santé de Mongo, où la couverture vaccinale est de 76 % en 2020.

Action de santé publique

Une équipe chargée de l’enquête sur le terrain a été déployée le 15 avril 2020.

Une enquête épidémiologique a été menée dans le village où le cas résidait.

Le renforcement de la vaccination systématique est en cours de planification.

Une enquête entomologique est prévue.

Évaluation du risque par l’OMS

La fièvre jaune est une maladie hémorragique virale aiguë qui peut se propager rapidement et avoir de graves répercussions sur la santé publique dans les populations non vaccinées.

La détection du cas confirmé de fièvre jaune dans la province de Nyanga montre que la fièvre jaune selvatique peut se propager dans les zones d’endémie aux personnes non vaccinées habitant en zone rurale, même dans le contexte d’une immunité modérément élevée de la population (70 %). Cela souligne l’importance de parvenir à une immunité élevée au sein de la population et à la maintenir dans toutes les zones à haut risque de fièvre jaune.

Il existe actuellement un risque de perturbation des activités de vaccination systématique en raison des effets de la COVID-19 sur le système de santé et d’une diminution de la demande de vaccination due aux prescriptions de distanciation physique ou à la réticence de la communauté. L’interruption des services de vaccination, même pour de brèves périodes, augmentera le nombre de personnes sensibles et la probabilité de flambées épidémiques de maladies évitables par la vaccination. Au 12 juin 2020, 3463 cas de COVID-19 ont été confirmés au Gabon.

Conseils de l’OMS

Le Gabon est un pays hautement prioritaire pour la stratégie d’élimination de l’épidémie de fièvre jaune (stratégie EYE). La vaccination est la principale intervention pour lutter contre la fièvre jaune. Dans les centres urbains, des mesures ciblées de lutte antivectorielle sont également utiles pour interrompre la transmission. L’OMS et ses partenaires continueront d’aider les autorités locales à mettre en œuvre ces interventions pour endiguer la flambée épidémique actuelle.

L’OMS recommande la vaccination contre la fièvre jaune pour tous les voyageurs internationaux se rendant au Gabon, à partir de l’âge de neuf mois.

La vaccination antiamarile est sans danger, très efficace et confère une protection à vie. Conformément au Règlement sanitaire international (2005), le certificat international de vaccination antiamarile est valable tout au long de la vie de la personne vaccinée. Une dose de rappel de vaccin antiamaril ne peut pas être exigée des voyageurs internationaux comme condition d’entrée dans le pays.

L’OMS a publié des principes directeurs pour les activités de vaccination pendant la pandémie de COVID-19 et a élaboré des orientations opérationnelles spécifiques pour la conduite de campagnes de vaccination de masse dans le contexte de la COVID-19. La stratégie EYE soutiendra la reprise rapide des activités de prévention de la fièvre jaune conformément aux orientations de l’OMS.

L’OMS encourage ses États Membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour tenir les voyageurs bien informés des risques et des mesures préventives, y compris la vaccination. Les voyageurs doivent également être informés des signes et des symptômes de la fièvre jaune et être invités à consulter rapidement un médecin s’ils présentent des symptômes évocateurs de la fièvre jaune. Les voyageurs possiblement atteints de fièvre jaune de retour au Gabon peuvent constituer un risque d’établissement de cycles locaux de transmission de la fièvre jaune dans les zones où le vecteur compétent est présent.

Sur la base des informations actuellement disponibles sur cette flambée épidémique, l’OMS ne recommande aucune restriction aux voyages ou aux échanges commerciaux avec le Gabon.

