Lutte contre la dengue de type 2 : Des pulvérisations à Papeari et Papetoai

PAPEETE, le 29 avril, 2019 - Dans le cadre de la lutte contre la dengue de type 2, le Centre d'hygiène et de salubrité publique (CHSP) a prévu de nouvelles campagnes de pulvérisations pour traiter des foyers potentiels. Les agents du CHSP se rendront ainsi ce mardi à Papeari, au lotissement Vaimarama, et à Moorea dans le village de Papetoai.

Après Papeete, Faa'a, Mahina et Papara de nouvelles campagnes de pulvérisations d’insecticide, pour traiter des foyers potentiels de moustiques porteurs de la dengue de type 2, sont annoncées dans d'autres communes de Tahiti et de Moorea. Des agents du Centre d'hygiène et de salubrité publique (CHSP) se rendront ainsi ce mardi à Papeari et à Moorea.

A Papeari c'est le lotissement Vaimarama et le lotissement OPH qui sont concernés par ces campagnes. Un deuxième passage est prévu pour mardi prochain.

A Moorea c'est le village de Papetoai, la "route du bassin" plus précisément, qui est concerné par cette campagne pulvérisation. Un second passage des agents du CHSP dans la zone est prévu ce vendredi.

Le traitement insecticide se fera entre 6 h et 8 h du matin. Il peut être repoussé en cas de pluie ou de vent fort. Le produit insecticide pulvérisé est de la deltaméthrine. Les pulvérisations sont faites dans un périmètre de 100 mètres autour du foyer supposé avoir été infecté. Le mélange pesticide est utilisé à une dilution permettant un épandage de 1 gramme par hectare. "Il n’a aucun effet sur la santé des personnes", a assuré mercredi Glenda Melix, directrice du centre d’hygiène et de salubrité publique. La deltaméthrine est mortelle pour les insectes pendant que les fines particules sont en suspension dans l’air et durant les deux heures de sa rémanence.