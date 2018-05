La Polynésie française au 8e sommet du « Pacific Islands Leaders Meeting »

PAPEETE, le 23 mai 2018 - Les 18 et 19 mai derniers, La Polynésie française représentée par Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de l'environnement, était présente pour la première fois à un sommet du « Pacific Islands Leaders Meeting » en tant que membre à part entière du Forum des îles du Pacifique.

La Polynésie française était présente au huitième sommet du « Pacific Islands Leaders Meeting » (PALM 8), les 18 et 19 mai derniers, à Iwaki, ville de la préfecture de Fukushima au Japon.

Pour la première fois, la Polynésie française a pu participer à cette rencontre, en tant que membre à part entière du Forum des îles du Pacifique, depuis son admission en septembre 2016. Cette rencontre triennale entre le gouvernement japonais et les membres du Forum des îles du Pacifique permet d’échanger sur différentes thématiques telles que : la collaboration et les défis auxquels la région Pacifique est confrontée.

ŒUVRER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Lors de cette huitième édition, les dirigeants du Forum et Shinzo Abe, premier ministre japonais et coprésident de ce sommet, se sont engagés à agir en matière de changement climatique et de gestion durable de l’océan Pacifique. Le Président du Forum a, par ailleurs, souligné l’importance du devoir de responsabilité collectif de cette région, et de ses atouts afin de la préserver.

Les dirigeants ont souligné l’importance d’un ordre maritime libre, ouvert et durable fondé sur la primauté du droit dans le Pacifique et ont reconnu qu’il contribuera à la paix, à la stabilité, à la résilience et à la prospérité de la région. Les dirigeants du Forum des îles du Pacifique soulignent l’engagement du Japon à renforcer son soutien dans la région, notamment au titre de sa « stratégie libre et ouverte de l’Indo-Pacifique ».

50 MILLIARDS DE FRANCS POUR DES PROGRAMMES DE COOPERATION

Le Premier ministre japonais a, en outre, confirmé la participation financière de son gouvernement à hauteur de 55 milliards de Yens (50 milliards Fcfp), pour des programmes de coopération dans les Pays Insulaires du Pacifique pour les trois années à venir.

Il s’est également engagé à former de 4 000 à 5 000 personnes durant la même période dans des domaines identifiés par les dirigeants. A savoir : la résilience aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, mais également la gestion durable de l’océan, en incluant la pêche et la conservation de l’environnement marin. Le développement des ressources humaines, à travers la formation professionnelle, est également au cœur de ce programme.

