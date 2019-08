La lutte contre la dengue s’organise à Atuona

PAPEETE, le 12 août 2019 - Un traitement insecticide sera effectué mardi et vendredi à Atuona, capitale de Hiva Oa, aux Marquises, entre 6h30 et 9 heures. Dans un communiqué, le centre d’hygiène et de salubrité appelle les habitants à prendre leurs précautions durant cette période. Dans le cadre de la lutte contre la dengue, le centre d’hygiène et de salubrité effectuera deux pulvérisations d’insecticide, mardi et vendredi, entre 6h30 et 9 heures, à Atuona.

Durant cette période, il est demandé aux habitants de Atuona de laisser leurs portes et fenêtres ouvertes, de couvrir leurs aliments et leurs aquariums ou bassins à poissons.

Si vous avez des ruches dans vos jardins, vous devez le signaler en appelant au 40 920 720.

Et pour éradiquer les moustiques, il est important de supprimer les gîtes.