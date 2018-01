La côte Est bien touchée par les fortes pluies

APEETE, le 5 janvier 2018 - L'archipel de la Société a été placé depuis hier, jeudi, en vigilance orange suite à un épisode important de fortes pluies. Si quelques inondations ont bien été observées, les dégâts restent tout de même minimes par rapport à l'an dernier. La côte Est a, cependant, bien été touchée cette nuit.

Des arbres sur la route, des caniveaux bouchés, quelques inondations ou encore des éboulements, les épisodes pluvieux qui ont touché l'archipel de la Société, dans la nuit de jeudi à vendredi, n'ont pas causé autant de dégâts, que l'année dernière.

En revanche, les fortes pluies ont laissé plusieurs stigmates de Papenoo à Hitiaa. "La circulation a été bloquée ce jeudi matin par un tronc d'arbre qui s'est retrouvé à l'entrée du tunnel Tiarei-Papeete", raconte Willy Mac Carthy, responsable de ce secteur à l’Équipement. Plusieurs ponts ont également été touchés sur Tiarei, avec des caniveaux bouchés. Des inondations ont aussi été relevées, "deux à Papenoo et on m'a dit qu'il y avait aussi à Onohea à Tiarei. Pareil du côté de Hitiaa, derrière l'école, mais cette partie est réservée à la commune", poursuit Willy Mac Carthy. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

Et le responsable de l’Équipement sur la côte Est demandent aux automobilistes de rouler lentement sur ce secteur, puisque de nombreux nids de poule ont fait leurs apparitions.

Sur le reste de l'île de Tahiti, les dégâts étaient minimes, avec des petites inondations à Tautira, la voie publique a été inondée aussi hier soir à Papara. Sur Paea, on note un éboulement sur la route de ceinture au niveau du PK 28, ainsi que des chutes d'arbres. Mais tout a été dégagé. Sur Faa'a, un éboulement a été observé à Auae. Du côté de Arue, un arrêté a été pris par la municipalité pour interdire les baignades, "à cause de la houle et des déchets déversés par les rivières", explique Thierry Demary, directeur du cabinet du maire. Un éboulement a également été relevé à Erima, mais tout est rentré dans l'ordre, selon la commune. "Nous avons anticipé".

Dès les premières heures, l'ensemble des équipes communales se sont rendues sur le terrain pour dégager les accès. Les tāvana sont également de la partie.

Sur Moorea-Maiao, on note quelques petites inondations.

Aux Raromatai, aucun dégât majeur n'a été constaté. Rien à signaler également du côté des Tuamotu et des Australes.

Les mairies restent cependant en alerte, et si la situation se dégrade, les plans communaux de sauvegarde seront déclenchés.

Dans un communiqué, le haut-commissaire appelle à la vigilance, en ces périodes de fortes pluies.

Voici quelques recommandations à prendre en compte :

ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l'attention des enfants sur ce danger ;

veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d'eau sur la chaussée ;

réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;

limiter les sorties en mer en raison du vent et de la houle ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France.

Le mauvais temps devrait encore se maintenir jusqu'à samedi, selon Météo France

PRÉVISIONS PAR ARCHIPEL VALABLES JUSQU'AU SAMEDI 06 JANVIER 2018 AU SOIR

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE EN COURS : ORANGE pour les FORTES PLUIES sur les zones : Iles du Vent, Iles sous le vent

JAUNE pour le VENT VIOLENT sur les zones : Rapa, Australes Centre, Iles du Vent, Iles sous le vent, Tuamotu Ouest

JAUNE pour les ORAGES sur les zones : Iles du Vent, Iles sous le vent, Tuamotu Ouest, Gambier, Tuamotu Sud, Tuamotu Est, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Nord Ouest

JAUNE pour les FORTES PLUIES sur les zones : Australes Centre, Mopelia, Tuamotu Ouest, Gambier, Tuamotu Sud

ILES SOUS LE VENT :

Temps maussade jusqu'à samedi soir avec un ciel couvert, des passages d'averses parfois de forte inetnsité et pouvant être accompagnées d'orages.

Vent assez fort de Nord-Ouest avec des rafales atteignant 80 kilomètres/heure sous grains ce vendredi. Il faiblit samedi.

Mer forte avec des hauteurs approchant les 3 mètres ce vendredi, s'atténuant 2 mètres samedi. Houle courte de Sud-Est de 2 mètres à 2 mètres 50.

TAHITI ET MOOREA :

Un temps gris et pluvieux aujourd'hui jusqu'à samedi. Les averses sont parfois de forte intensité accompagnées de grains ou orages ce vendredi. L'activité pluvieuse se maintient samedi avec des averses et grains moins fréquents. Températures extrêmes prévues : 24 et 28 degrés Celsius.

Vent assez fort de Nord-Ouest avec des rafales pouvant dépasser 80 kilomètres/heure sous grains ce vendredi. Il faiblit samedi.

Mer forte avec des hauteurs approchant les 3 mètres ce vendredi, s'atténuant 2 mètres samedi. Houle courte de Sud-Est de 2 mètres à 2 mètres 50.

TUAMOTU ET GAMBIER :

Aujourd'hui sur le Nord Ouest, l'Ouest, le Centre, le Sud Tuamotu/Gambier, le temps est perturbé avec un ciel très nuageux à couvert, accompagné d'averses orageuses parfois fortes et grains. Samedi, les averses et grains sont moins fréquents se concentrent sur les régions de Mataiva à Anaa, Hereheretue Tematangi, Moruroa. Le ciel est nuageux sur le Nord avec des averses et grains isolés vendredi, voilé samedi. Toutefois, le soleil est plus présent sur le Nord-Est Tuamotu.

Vent modéré à assez fort de secteur Nord à Nord-Ouest. Il devient fort vers Hereheretue puis modéré samedi. Rafales 70/80 kilomètres/heure.

Mer forte ce vendredi vers Anaa, Hereheretue, et le Sud-Est Tuamotu/Gambier. Houle courte de Sud-Est d'1 mètre/1 mètre 50 et mer vent donnent des creux de 2 mètres 5 voire 3/4 mètres au Sud.

AUSTRALES :

De nombreux nuages bas couvrent le ciel ce vendredi et peuvent occasionner des pluies localement fortes, notamment vers Tubuai et Raivavae, plutôt dégagé vers Rimatara et Rurutu. Samedi, les pluies sont en retrait et les éclaircies se font plus larges. A Rapa, nuageux à très nuageux avec quelques averses ce vendredi, ensoleillé samedi.

Vent de secteur Sud-Est modéré à assez fort au Nord. Rafales 80/90 v kilomètres/heure ce vendredi vers Raivavae. Vers Rapa, le Sud Est assez fort à fort ce vendredi soir avec des rafales pouvant dépasser les 100 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte. Houle courte de Sud-Est autour de 2 mètres 50 voire 3 mètres 5 ce vendredi.