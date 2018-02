Fortes pluies et vents forts sur la Société et aux Australes

PAPEETE, le 12 février 2018 - Ces deux archipels ont été placés en vigilance orange ce lundi après-midi par Météo France. Des intempéries qui ont causé plusieurs dégâts, notamment sur la côte Est, avec des inondations enregistrées à Tiarei. Dans un communiqué, le Haut-commissaire appelle à la vigilance.

Des quartiers et des routes inondés, le scénario se répète durant les temps de fortes pluies. Les internautes de la côte Est, et plus particulièrement de Tiarei crient, de nouveau, leurs désarrois sur les réseaux sociaux.

"À Tiarei, il pleut depuis samedi. Les 4X4 ne passent pas ! On entend les gros cailloux roulés, ça craint ! L'eau sur la montagne ressemble à plusieurs rivières (...) On est bloqués chez nous (…)", peut-on lire ce lundi.

Du côté de Papeete, la municipalité a décidé de fermer l'accès à la vallée de la Fautaua, jusqu'à nouvel ordre, "suite aux éboulements de ces derniers jours".

Sur l'archipel de la Société, les fortes pluies devraient se maintenir jusqu'à mardi soir, selon Météo France, avec un retour des éclaircies, dès mercredi. Attention aux vents forts qui pourraient atteindre des rafales à 80/90 kilomètres/heure.

Prudence également aux Australes, au moins jusqu'à mercredi. Les prévisionnistes de Faa'a prévoient des rafales de vent qui pourraient atteindre les 110 kilomètres/heure.

D'ailleurs, ces deux archipels ont été placés en vigilance orange par Météo France.

Consignes à respecter

Dans un communiqué, le Haut-commissaire appelle la population à respecter strictement les consignes de sécurité diffusées par Météo France et notamment les recommandations suivantes :

ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l'attention des enfants sur ce danger ;

veiller au curage des évacuations d'eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d'eau sur la chaussée ;

réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;

limiter les sorties en mer en raison du vent et de la houle ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France.

Prévisions établies par Météo France sur la Société et aux Australes

ILES SOUS LE VENT :

La grisaille persiste jusqu'à mardi soir avec des passages pluvieux parfois accompagnés de grains pouvant apporter de forts cumuls. Amélioration attendue mercredi avec un ciel nuageux et quelques averses proches des îles hautes.

Vent modéré, assez fort en cours de nuit et la journée de mardi de Nord à Nord-Ouest, des rafales à 80/90 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte. Houle de secteur Ouest d'1 mètre 50, s'amplifiant de 2 mètres à 2 mètres 50 mardi.

** TAHITI ET MOOREA :**

Grisaille et passages pluvieux rythment cette nuit et la journée de mardi. Les pluies sont plus marquées des côtes Nord aux côtes Ouest de Tahiti et Moorea où de forts cumuls sont attendus. Amélioration mercredi, avec un ciel nuageux et quelques passages d'averses sur les côtes Nord. Températures extrêmes prévues : 23 et 29 degrés Celsius.

Vent modéré, assez fort en cours de nuit et la journée de mardi de Nord à Nord-Ouest, des rafales à 80/90 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte. Houle de secteur Ouest d'1 mètre 50, s'amplifiant de 2 mètres à 2 mètres 50 mardi.

AUSTRALES :

Une nouvelle dégradation pluvieuse est attendue en cours de cette nuit sur le Nord Australes. Mardi, temps perturbé sur l'ensemble de l'archipel avec de fortes précipitations attendues. Mercredi, le temps reste perturbé, mais les précipitations baissent d'intensité en attendant une nette amélioration en cours de nuit.

Au Nord : vent modéré d'Est-Sud-Est cette nuit, virant mardi au Nord-Ouest assez fort avec des rafales de 110 kilomètres/heure. Il faiblit mercredi en s'orientant su Sud Est modéré. A Rapa, vent venant au Nord Ouest assez fort mardi matin. Au passage de la perturbation, les rafales avoisinent les 110 kilomètres/heure. Mercredi, variable faible.

Mer agitée à forte avec une houle d'Ouest croisée à une houle de Sud d'1 mètre 50 chacune. La mer devient forte mardi. Houle de secteur Sud et mer du vent de Nord-Ouest s'amplifiant autour de 3 mètres chacune.