Dengue 2 : les pulvérisations commencent ce mercredi à Tautira

PAPEETE, le 11 juin 2019. Une pulvérisation d’insecticide est prévue ce mercredi 12 juin et le lundi 17 juin dans le lotissement Maire Nui, à Tautira. Un cas de dengue 2 a été confirmé en fin de semaine dernière dans le quartier.

Un cas de dengue 2 a été confirmé en fin de semaine dernière dans le lotissement Maire Nui, à Tautira. Le Centre d’hygiène et de salubrité publique va commencer ce mercredi matin les pulvérisations d'insecticide au lotissement Maire Nui entre 6 et 8 heures. Elles se poursuivront le lundi 17 juin. Un cas de dengue 2 a aussi été confirmé à Vairao. Pour le moment, il n'y a pas de pulvérisation prévue à cause de la proximité d'élevages aquacoles.

Lors des pulvérisations, il est conseillé aux riverains de laisser les portes et fenêtres de leur domicile ouvertes, pour faciliter l'élimination des moustiques dans la maison. Il est également fortement recommandé de couvrir les aliments, les bassins à poissons et aquariums et de protéger les ruches.

Pour plus d'informations aux apiculteurs, un numéro est ouvert au 40 50 37 45.

La dengue 2 n'a pas circulé en Polynésie française depuis l'an 2000. En conséquence la population est faiblement immunisée. L’introduction du sérotype DENV-2 sur le territoire peut être à l’origine d’une épidémie de grande ampleur.

Le moustique Aedes aegypti est le principal vecteur de la dengue. Le virus se transmet à l’homme par la piqûre des femelles infectées. Après une incubation de 4 à 10 jours, un moustique infecté peut transmettre le virus tout le reste de sa vie.

L’être humain infecté est le principal porteur du virus ; il permet sa prolifération et sert de source de contamination pour les moustiques qui ne sont pas encore infectés. Les sujets infectés par le virus de la dengue peuvent transmettre l’infection (pendant 4 à 5 jours et au maximum 12 jours) par l’intermédiaire des moustiques du genre Aedes après l’apparition des premiers symptômes.

Si vous habitez dans la zone traitée ou à proximité et que vous ressentez une forte fièvre dans les semaines qui viennent, consultez rapidement un médecin, et signalez lui que vous habitez dans la zone et protégez-vous des piqûres de moustiques.