Dengue 2 : la commune de Mahina sonne l'alerte

MAHINA, le 21 mai 2019. Avec 16 cas de dengue de type 2 sur 22 recensés sur Tahiti, la commune de Mahina a décidé ce lundi de déclencher son plan communal de sauvegarde suite à une demande du haut-commissariat. Les agents de la commune sont mobilisés pour limiter le nombre de nouveaux cas.

Depuis le 10 avril dernier, l'épidémie de dengue 2 est déclarée sur l'île de Tahiti. La commune de Mahina est actuellement la commune la plus touchée puisque 16 cas y sont recensés sur les 22 autochtones déclarés.

Au-delà de la participation des communes dans la recherche et l'élimination des gîtes larvaires autour des foyers des cas identifiées avec pulvérisation péri-focale, le ministère de la Santé encourage les maires des communes touchées à mettre en oeuvre leur plan communal de sauvegarde, habituellement mis en place en cas d’événements majeurs comme les inondations, les alertes tsunami...

Sollicité par le haut-commissariat, le maire de Mahina a décidé de déclencher ce lundi le plan communal de sauvegarde. La centaine d’agents techniques de la commune est formée depuis ce mardi matin. Du porte-à-porte est réalisé dans la zone où la majorité des cas de dengue ont été recensés, c'est-à-dire la bande côté mer de la rivière Tuauru jusqu'au lotissement Fareroi. L'objectif est d'expliquer comment la dengue se transmet, comment dégîter et de rappeler les symptômes de la dengue.

La direction de la Santé souhaite que toutes les personnes aillent consulter en cas de symptôme de dengue (fièvre de plus de 38° C, maux de tête, courbatures, douleurs articulaires, voire chute de tension). "Nous redoutons que les enfants aient des complications. Dès qu'il y a un signe de dengue, n'hésitez pas à consulter", souligne François Laudon, chargé de mission à la Direction de la santé. Pour faciliter les consultations, le dispensaire de Mahina sera ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 7 à 15 heures. Du répulsif sera aussi fourni aux personnes touchées apr la dengue.

60 % des personnes touchées par la dengue 2 ont moins de 18 ans. La commune souhaite donc viser notamment les familles qui ont des jeunes enfants. Une réunion d'information a lieu ce mardi soir dans le quartier Matavai. Une autre réunion est prévue dans les quartiers Muriavai et de Hitimahana ce mercredi soir à 17h30 et 19 h. Jeudi, une réunion d’information se tiendra dans le quartier Fareroi à 17h30 et 19 heures.

Au mois de juin, les informations seront diffusées dans les établissements scolaires (Fareroi, Hitimahana, Fareva'a et au collège).

Depuis début avril, 22 cas de dengue 2 ont été recensés à Tahiti, un a été recensé à Moorea, à Paopao, un cas a aussi été diagnostiqué à Bora Bora et à Taiohae (Nuku Hiva). A Nuku Hiva, les pulvérisations démarrent ce mercredi, puis se poursuivront vendredi et mardi.

Le responsable de l'hygiène aux îles Sous-le-Vent de la direction de la Santé se rendra à Bora Bora jeudi pour préparer les équipes municipales au dégîtage autour du cas de dengue recensé.