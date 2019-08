Bulletin de surveillance sanitaire Polynésie française: Données du 15 au 28 juillet 2019 (semaines 29 et 30)

Dengue / Dengue fever

Épidémie de dengue 2 à Tahiti depuis le 10 avril 2019 et Bora-Bora le depuis le 12 juillet 2019, alerte à Moorea, Nuku-Hiva et Fakarava.

Au 05/08/2019, 243 cas autochtones et 2 cas importés de dengue 2 ont été confirmés depuis début 2019.

Tahiti est en phase d’épidémie : toutes les communes sont touchées sauf Mahaena, Pueu et Teahupoo - Bora-Bora est en phase d’épidémie (au moins 3 cas sans lien épidémiologique) : Vaitape et Faanui sont touchées.

Trois îles sont en phase d’alerte : Moorea (Papetoai), Nuku-Hiva (Taiohae) et Fakarava.

Rappels pour les prescripteurs :

1) Devant un syndrome dengue-like (et uniquement dans ce cas) :

jusqu’à J7, prescrire une PCR dengue en 1ère intention pour confirmer un diagnostic de dengue, identifier le sérotype et déterminer les nouvelles zones géographiques touchées par la dengue 2 - après J7, prescrire une sérologie - demander au patient de se protéger contre les piqûres de moustiques et de limiter ses déplacements.

2) Réaliser une lutte permanente contre les gites larvaires autour des lieux de consultation.