Accélération de l'épidémie de dengue 2

PAPEETE, 3 septembre 2019 - L'épidémie de dengue 2 connait une accélération avec 158 cas recensés dans le réseau Sentinelle depuis la mi-août. Le service de veille sanitaire constate 580 cas autochtones en Polynésie française depuis avril dernier.

Au 2 septembre, 582 cas de dengue 2 sont confirmés depuis février. Le stade épidémique a été franchi à Tahiti en avril dernier après la confirmation de plusieurs cas d'infections autochtones de cette maladie transmise par le moustique. Les premiers cas avait été identifiés sur des porteurs en provenance de Nouvelle-Calédonie en février 2019.

Selon les informations que relève lundi le dernier bulletin de veille sanitaire, du 12 et le 26 août 158 cas de dengue 2 sont observés en Polynésie française dont 95 (60 %) sur des sujets de moins de 20 ans. Une hospitalisation a été nécessaire pour 13 malades (29 depuis le début de l'épidémie). Aucun cas "sévère" n'est recensé pour l'instant.

L'épidémie de dengue 2 connait une accélération durant la deuxième quinzaine d'août, avec 158 cas recensés. A Tahiti, la plupart des communes sont touchées à l'exception de Mahaena et Teahupoo.

L'île de Bora-Bora est en phase d’épidémie, tout comme Moorea avec la présence de foyers infectieux dans les communes d’Afareaitu, de Haapiti et de Paopao. Aux Marquises, Nuku Hiva est également en phase d’épidémie. Le village de Taiohae est touché.

Sur le territoire de Polynésie, sept îles sont en phase d’alerte : Fakarava, Raiatea, Rangiroa, Huahine, Hiva Oa (Atuona), Rurutu et Takaroa.

La dengue de type 2 n'ayant pas circulé dans le Pays depuis l'an 2000, la population est faiblement immunisée et l’épidémie pourrait être de grande ampleur. Les personnes de moins de 20 ans ou arrivées en Polynésie française après 2000 sont les plus à risque d’être infectées.

Une estimation statistique évoquée en avril dernier par les autorités sanitaires locales constate que huit personnes sur 10 sont susceptibles d'être contaminées par le virus de la dengue de type 2. Le bassin de population potentiellement concerné en Polynésie est de 221 000 personnes. L'impact en matière de dépenses sanitaires est estimé à au moins 1,2 milliard de Fcfp pour la collectivité.

Dans ce contexte, au-delà des actions de lutte anti-vectorielle mises en oeuvre par la Direction de la santé (Centre d’hygiène et de salubrité publique) avec la collaboration des communes, chacun peut être acteur pour limiter l’ampleur de cette épidémie.

Pour se protéger d'une infection les autorités sanitaires recommandent d'éliminer chaque semaine les gîtes larvaires de moustiques autour de son domicile et de son lieu de travail. Il est recommandé de se protéger des piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaire, diffuseurs…).

En cas de fièvre supérieure à 38°C, il est recommandé de consulter un médecin. Ceci est d’autant plus nécessaire pour les personnes ayant séjourné à Tahiti et devant se rendre dans une autre île de Polynésie française, non encore touchée par le virus de la dengue 2.

Les malades de la dengue sont invités à se protéger des piqûres de moustiques pendant 10 jours et à limiter leurs déplacements, pour ne pas contribuer à la propagation de l'épidémie.