Urgence humanitaire en Méditerranée: Médecins du Monde France, Action contre la Faim et SOS MEDITERRANEE France s’engagent dans un partenariat à terre

Médecins du Monde France, Action contre la Faim et SOS MEDITERRANEE France mettent en place un partenariat institutionnel et financier. Les trois organisations humanitaires s’engagent pour développer une expertise commune sur le sauvetage en mer.

Dans le cadre de ce partenariat, Médecins du Monde France et Action contre la Faim apporteront un soutien technique et financier à SOS MEDITERRANEE France. Les équipes des trois organisations non gouvernementales échangent déjà leur expertise technique dans leurs domaines de compétence respectifs (santé, nutrition, logistique, sauvetage en mer...). De plus, des groupes de travail sont organisés sur les aspects plus institutionnels (RH, juridique) ainsi que sur la recherche de fonds institutionnels et privés.

Par ailleurs, les équipes de SOS MEDITERRANEE France travailleront avec leurs homologues de Médecins du Monde France et d’Action contre la Faim à un transfert de connaissances sur la mise en œuvre d’opérations de recherche et de sauvetage en mer : contexte d’intervention, droit maritime et aspects opérationnels. L’objectif est ainsi de permettre à Médecins du Monde France et à Action contre la Faim d’accroître leurs compétences techniques opérationnelles en matière de sauvetage en mer, afin de développer ou bien d’accompagner des actions humanitaires dans ce domaine.

Depuis le début de l’année 2021, plus de 1300 personnes ont péri en Méditerranée, selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations, sans compter toutes celles et ceux qui ont sombré sans témoins.

**Pour la Dr. Carine Rolland, présidente de Médecins du Monde France, **

« Ce partenariat nous permet d’explorer les espaces maritimes qui deviennent de facto, sur le chemin des migrations, des espaces humanitaires et politiques. C’est aussi une bonne façon de renouer avec les fondements de notre association, née lors des opérations de sauvetage en mer des boat people vietnamiens il y a plus de 40 ans ».

Pour le Dr. Pierre Micheletti, président d’Action contre la Faim,

« Ce partenariat découle de la volonté d’Action contre la Faim de considérer la mer comme un espace humanitaire à part entière. A ce titre, nous souhaitons soutenir SOS MEDITERRANEE et échanger à terre, sur les questions techniques, logistiques et de collecte de fonds, et apporter nos compétences en termes de prise en charge psychologique, de nutrition et de sécurité alimentaire au profit des personnes secourues en Méditerranée par SOS MEDITERRANEE. »

Pour François Thomas, président de SOS MEDITERRANEE France,

« Ce partenariat avec Action contre la Faim et Médecins du Monde France est stratégique pour SOS MEDITERRANEE France. Six ans après la création de notre association, présente dans quatre pays européens, nous sommes encore une organisation jeune et nous apprécions l’apport technique et financier de cette coopération. C’est aussi une reconnaissance, par deux grandes ONG françaises, de notre capacité à leur apporter notre expertise professionnelle en matière de recherche et de sauvetage en mer. »