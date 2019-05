Signature d’une convention entre la France et l’Organisation internationale des migrations sur l’accueil en France de cent femmes yézidies (10 mai 2019)

La France et l’Organisation internationale des migrations (OIM) ont signé aujourd’hui une convention relative à l’accueil en France de femmes yézidies. La convention a été signée par Eric Chevallier, directeur du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, et Sara Abbas, directrice de l’OIM France, en présence de Nadia Mourad, Prix Nobel de la paix 2018.

Le 19 décembre 2018, 16 premières femmes yézidies accompagnées de leurs enfants avaient été accueillies, lors d’une opération coordonnée et financée par le Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en lien avec le ministère de l’intérieur et l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ce sont en tout une centaine de femmes yézidies et leurs enfants qui seront accueillis en France dans le cadre de ce programme d’accueil exceptionnel.

Cette signature fait suite à l’engagement du président de la République auprès de Nadia Murad, Prix Nobel de la Paix 2018, à accueillir sur le territoire français cent femmes yézidies et leurs enfants, victimes directes ou indirectes de Daech. La France leur assure protection, sécurité, éducation et accompagnement médico-social. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la France de mettre en place, en lien avec les autorités irakiennes, des facilités pour l’accueil des victimes de violences ethniques et religieuses en Irak. Parallèlement, la France mène des actions auprès de ces populations en Irak pour rétablir des conditions de vie favorables sur place.