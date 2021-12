Crise(s) et urgences en temps de Covid-19 : quelle plus-value pour les acteurs humanitaires en France ?

INTRODUCTION

Il est à peine cinq heures ce matin de novembre 2020, et la file d’attente est déjà longue. Ils sont trois mille. Peut-être plus. Des hommes surtout, des Afghans, des Soudanais, des Éthiopiens. Il y a des enfants aussi. Des femmes. Dans ce vaste campement bricolé sous une bretelle de l’autoroute A1, tous attendent d’être pris en charge dans le cadre d’une opération conjointe de la Préfecture de police de Paris, de la Région Île-de-France et de la Préfecture de Seine-Saint-Denis. Si cette évacuation est loin d’être la première dans le nord-est parisien et sa banlieue – précisément la 66e en cinq ans –, elle surprend par son ampleur : soixante-dix bus ont été acheminés pour évacuer les migrants dans vingt-six centres d’accueil et gymnases répartis sur toute l’Île-de-France. Des tests de dépistage du COVID-19 sont également prévus dans des centres mis en place par l’Agence Régionale de Santé : nous sommes alors en pleine pandémie et la France est confinée pour la deuxième fois.

À sept heures, les forces de l’ordre débutent l’évacuation. Le dispositif policier est impressionnant, autant que la confusion qui règne dans le campement. Au fil des heures, les visages se tendent : on comprend qu’il n’y aura pas de place pour tout le monde. Au désespoir des migrants « confinés dehors » s’ajoute la colère des associations présentes sur place qui, unanimement, condamnent ce « cycle sans fin des démantèlements ». Associations du médico-social, de défense des droits de l’homme, mais aussi collectifs citoyens et riverains, tous s’interrogent : comment un tel campement, où l’accès au droit, aux soins et à la nourriture est extrêmement précaire, a-t-il pu se développer en pleine crise sanitaire ? Une autre question, aussi, brûle les lèvres. Comment se fait-il que ce soit une ONG humanitaire internationale qui ait dû, quelques jours seulement avant l’évacuation, y poser des points d’eau et des robinets aux « standards Sphère1 » ? Un bénévole d’une association citoyenne rencontré sur le site, à ce sujet, m’interpelle « ça fait des semaines que je viens sur le campement, que je fais des maraudes, que j’accompagne les hommes, les familles. Maintenant avec le COVID, je vois même des grosses ONG faire des distributions de gel et de nourriture, construire des toilettes… Des ONG humanitaires, ici ! Comment on en est arrivé là ? Pour moi, il y a quelque chose qui cloche… ».

Comment, effectivement, en est-on arrivé là ? Au-delà de la crise sanitaire, quels ont été les choix et/ou les renoncements politiques qui ont fait de la sixième puissance économique mondiale un terrain d’intervention de l’aide humanitaire ? Face à l’augmentation du nombre d’ONG internationales ouvrant des « missions France », doit-on désormais envisager le territoire national comme une « zone d’opération » comme une autre ? Comment les ONG se positionnent-elles ? Comment interagissent-elles avec les acteurs associatifs et citoyens existants ? Quelle plus-value ? Quels risques ? Voilà, à l’origine, quelques-uns des questionnements qui nous ont poussé à réaliser cette étude, située au coeur des nouvelles dynamiques d’entraide et au croisement de deux crises : celle de l’accueil et celle du COVID-19.