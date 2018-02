Coopération sécurité-défense - La France, l’ONU et l’OIF forment des instructeurs pour les contingents francophones des opérations de maintien de la paix (15 février 2018)

Alors qu’aujourd’hui plus de 50% des opérations de maintien de la paix des Nations unies se déroulent dans l’espace francophone, la France, les Nations unies et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se mobilisent pour accroître le niveau de préparation des contingents francophones y participant.

La France, en lien avec l’OIF, accueille ainsi pour la troisième année consécutive, du 19 février au 2 mars 2018, une session de formation destinée à des officiers de pays contributeurs en troupes et unités de police aux opérations de maintien de la paix (OMP). Ces formations labellisées par les Nations unies visent à garantir une unicité de formation aux contingents d’origines diverses et à faciliter l’engagement de ces pays dans les missions de maintien de la paix. Elles permettent également de s’assurer que les programmes nationaux de formation préalables aux déploiements sont conformes aux normes onusiennes.

Durant ces deux semaines, une promotion de 45 stagiaires militaires et policiers, issus de 28 pays partenaires, sera formée par une équipe de l’ONU aux procédures d’état-major des OMP. Ce stage abordera tant les sujets opérationnels (structures et fonctionnement des OMP, protection face aux nouvelles menaces asymétriques, etc.) qu’éthiques et déontologiques (droit international humanitaire, règles de comportement en opération, etc.). Cette promotion répond également aux recommandations issues de la conférence des ministres de la défense de Vancouver (2017), avec une présence accrue de femmes et de personnels issus des forces de police et de gendarmerie.

Comme ce fut le cas en 2016 et 2017, cette nouvelle session, organisée conjointement par l’OIF, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le ministère des armées, se déroule sur le site de l’état-major de spécialisation de l’Outre-Mer et l’étranger (EMSOME) à Rueil-Malmaison.