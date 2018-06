Action humanitaire – Signature d’une convention entre la Croix-Rouge française et le centre de crise et de soutien du ministère (5 juin 2018)

Le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères signe aujourd’hui une convention de partenariat avec la Croix-Rouge française, consolidant et précisant les liens existants depuis de nombreuses années.

Les bénévoles de la Croix-Rouge française sont des partenaires essentiels du ministère de l’Europe et des affaires étrangères dans la gestion des crises à l’international que ce soit lors de crises consulaires affectant des ressortissants français ou de crises humanitaires.

Les équipes de la Croix-Rouge sont un renfort précieux et de très grande qualité pour assurer le succès des missions de terrain gérées par le centre de crise et de soutien et par nos postes, et celles des cellules de crise au Quai d’Orsay.