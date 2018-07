Fidji: Points forts du projet - Assistance d’urgence pour rétablir la production agricole, halieutique et de plantes aquatiques après le cyclone tropical Winston (OSRO/FIJ/602/BEL)

Formation de 18 agents du FBA dans les divisions du Nord, de l’Ouest et du Centre pour effectuer la surveillance des maladies animales et distribuer des questionnaires.

Collecte, traitement et stockage de 100 échantillons de terrain dans des flacons cryogéniques pour faire des tests.

Distribution de 20 tronçonneuses et sept scieries mobiles pour aider les communautés à utiliser les arbres endommagés par le vent pour obtenir du bois.

Formation de 28 participants en utilisation des tronçonneuses, couvrant les techniques d’abattage directionnel, santé et sécurité, ainsi que l’exploitation et la maintenance des scieries mobiles.

Fourniture de 610,5 m³ de bois d’arbres abattus pour la construction de 34 maisons, deux toits d’église et 15 toilettes dans l'île de Koro, et neuf maisons, une salle communautaire et une école dans l’île de Yacata.