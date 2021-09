Première livraison en Éthiopie de vaccins contre la COVID-19 donnés par l'Allemagne par le biais de COVAX – d'autres livraisons vont s’ensuivre

Les premières doses de vaccins contre la COVID-19 données par l'Allemagne dans le cadre de son engagement à fournir au moins 70 millions de doses, principalement aux pays en développement et majoritairement par le biais de COVAX, sont arrivées en Ethiopie le 3 septembre 2021. D’autres livraisons devraient s’ensuivre prochainement en Mauritanie, au Soudan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan, puis au Botswana et en Namibie, entre autres.

Genève, le 3 septembre 2021 – Dans le prolongement de son engagement à accorder 1,62 milliard d'euros à COVAX, le gouvernement allemand vient de faire don d’un premier lot de plus d’un million de doses de vaccins contre la COVID-19, ce don s’inscrivant dans le cadre de son engagement à fournir au moins 70 millions de doses, dont la majorité par le biais de COVAX. Les premières doses viennent d’arriver en Éthiopie (271 200 doses) ; les suivantes sont attendues prochainement en Mauritanie (213 600 doses), au Soudan (357 600 doses), au Tadjikistan (100 800 doses) et en Ouzbékistan (355 200 doses). Dans un deuxième temps, des vaccins seront expédiées au Botswana (101 760 doses) et en Namibie (117 120 doses), entre autres.

Cet engagement conséquent de l'Allemagne en matière de partage des doses s'ajoute au soutien financier important qu’elle apporte à COVAX et à sa promesse de fournir un financement supplémentaire pour le dispositif visant à accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT). Avec un financement total de près de 2,2 milliards d'euros, l'Allemagne est le deuxième plus gros donateur de l'accélérateur ACT. Les fonds alloués par l’Allemagne servent à soutenir l'AMC COVAX de Gavi, et contribuent parallèlement à accélérer la mise au point et la production de produits diagnostiques et thérapeutiques et à renforcer les systèmes de santé pour lutter contre la COVID-19 dans le monde entier – car personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas. Ce don de doses par l'Allemagne permet à COVAX de livrer davantage de vaccins au troisième trimestre de cette année, sachant que l'approvisionnement provenant des accords d'achat qu’il a signés n'augmentera qu’au quatrième trimestre. Ainsi un plus grand nombre d’individus pourront avoir accès aux vaccins dès maintenant, alors que les variants constituent une menace majeure pour la santé et la stabilité mondiales.

« L'Allemagne s’est engagée à fournir à la fois des financements importants et de grandes quantités de vaccin, s’affirmant ainsi comme un des grands soutiens de COVAX et un véritable leader en matière de santé mondiale » a reconnu le Dr Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi, l'Alliance du Vaccin, qui gère pour COVAX l'approvisionnement en vaccins et leur répartition dans les différents pays. « Nous sommes reconnaissants envers l'Allemagne pour la concrétisation de son engagement à fournir des vaccins et sa participation à la lutte visant à mettre fin à la phase aiguë de la pandémie » a-t-il ajouté. « Ce don de vaccin permet à COVAX d'atteindre certains des individus qui ont le plus besoin de protection, et nous sommes reconnaissants envers le gouvernement et le peuple allemands pour leur soutien indéfectible. »

« COVAX est une initiative multilatérale d’une importance majeure, qui permet d’assurer un accès et une distribution équitables des vaccins contre la COVID-19 » a souligné la chancelière Angela Merkel. « Je suis ravie que COVAX puisse commencer aujourd’hui à livrer les premières doses fournies par l’Allemagne aux pays qui en ont actuellement le plus besoin, sachant que beaucoup d'autres doses suivront dans les semaines à venir – soit quelque 1,3 million de doses au total. »

Les doses offertes par l'Allemagne sont produites par le réseau de fabrication d'AstraZeneca. Effectués par le biais de COVAX, les dons de vaccin permettent d'augmenter la couverture vaccinale et d’éviter les gaspillages, et contribuent à mettre fin à la phase aiguë de la pandémie. La conception et le fonctionnement du mécanisme de partage des doses mis en place par COVAX sont financés par une contribution du Canada d’un montant de 5 millions de dollars canadiens.

Les dons de vaccins effectués par l’intermédiaire de COVAX reposent sur des accords tripartites entre Gavi, les producteurs de vaccins et les pays donateurs. L’expédition des doses vers les pays bénéficiaires est assurée par l'UNICEF et l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), partenaires de COVAX chargés des livraisons.

Plus de 600 millions de doses au total ont déjà été promises à COVAX par différents pays, en réponse aux difficultés d'approvisionnement à court terme et à l’apparition de nouveaux variants. En travaillant avec les gouvernements donateurs pour concrétiser le nombre croissant de promesses de partage de doses, COVAX espère voir augmenter le nombre de livraisons de vaccins provenant de dons dans les semaines et les mois qui viennent.

