L'OIM fournit un soutien aux centres de quarantaine pour la COVID-19 en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique

Nairobi - Des dizaines de milliers de migrants qui ont réussi à retourner dans leur pays d'origine ces derniers mois à travers l'Est et la Corne de l'Afrique ont reçu l'aide de l'OIM dans les centres de quarantaine pour la COVID-19 gérés par le gouvernement. Parmi eux se trouvent plus de 2 000 enfants.

L'OIM préconise vivement l'inclusion de tous les migrants, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut migratoire, dans tous les plans nationaux de réponse à la COVID-19, y compris les mesures introduites pour atténuer la récession économique, en veillant à ce qu'ils aient accès à l'information, aux services de santé, au logement, à la nourriture et à d'autres systèmes de soutien social.

Dans ce contexte, le soutien de l'OIM aux centres de quarantaine est un facteur clé pour aider les autorités nationales de la région dans leur réponse à la pandémie. L'OIM se tient prête, en partenariat avec d'autres agences des Nations Unies et parties prenantes, à continuer à soutenir les gouvernements et à assurer la protection et l'aide aux migrants dans le monde entier, dans le cadre des efforts visant à contenir la propagation de la COVID-19.

En Éthiopie - qui compte le plus grand nombre de migrants de la région - plus de 28 000 migrants sont rentrés de Djibouti, du Soudan, de la Somalie et du Kenya depuis l'apparition de la COVID-19. Beaucoup sont également revenus de pays plus lointains, comme le Royaume d'Arabie saoudite.

Les jeunes migrants éthiopiens font partie des victimes des fermetures des frontières aériennes, terrestres et maritimes dues à la COVID-19 dans les pays de transit et de destination. La plupart de ces migrants sont passés par des centres de quarantaine à Addis-Abeba et dans les différentes régions. Le soutien de l'OIM en Éthiopie aux centres de quarantaine se fait en coordination avec les organisations des Nations Unies, des ONG et d'autres partenaires humanitaires.

« Le renforcement des capacités des centres de quarantaine est essentiel pour soutenir les efforts de réponse à la COVID-19 et répondre aux besoins des migrants, dont beaucoup sont plus vulnérables en raison de leurs périples difficiles », a déclaré Malambo Moonga, responsable du programme de gestion des migrations de l'OIM en Éthiopie.

Cette aide comprend la fourniture de milliers d'articles essentiels, notamment de la nourriture, des couvertures, des cuvettes, des couches et des équipements de protection individuelle (EPI), tels que des masques faciaux, des visières et des gants pour les migrants.

Juste à côté, à Djibouti - traditionnellement un pays de transit pour des dizaines de milliers de migrants éthiopiens partant travailler au Moyen-Orient -, l'OIM apporte actuellement un soutien à 167 migrants dans le site de quarantaine d'Ar-Aoussa à Ali Sabieh, qui se trouve à environ 10 kilomètres de la frontière de Djibouti avec l'Ethiopie. Ce site, géré par l'Office national d'aide aux réfugiés et aux victimes de catastrophes, a accueilli plus de 2 500 migrants depuis son ouverture en avril dernier.

L'OIM a soutenu les autorités djiboutiennes qui ont conçu et fait fonctionner le site, tout en fournissant au camp deux tentes « Rubb Hall » (structures à parois souples destinées à accueillir de grands groupes de migrants), quatre tentes polyvalentes et 109 tentes familiales.

En outre, l'OIM fournit de l'eau, de la nourriture, des vêtements et des kits d'hygiène, et dispense des soins médicaux et des conseils à ceux qui peuvent avoir subi des traumatismes au cours de leurs dangereux périples avant d'arriver dans les sites de quarantaine.

En effet, de nombreux migrants accueillis à Ar-Aoussa aujourd'hui reviennent du Yémen ou d'Arabie saoudite. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, de nombreux migrants dans les centres de quarantaine de Djibouti continuent d'être la cible de passeurs qui cherchent à tirer profit des efforts qu’ils déploient pour rentrer chez eux ou pour renouveler leurs voyages au Moyen-Orient.

« Le site de quarantaine de Djibouti a été mis en place pour renforcer la capacité du gouvernement djiboutien à protéger les migrants de la COVID-19 et à permettre leur retour en toute sécurité et dans la dignité tout en préservant la population en Éthiopie », a expliqué Stéphanie Daviot, chef de mission de l'OIM à Djibouti.

Au Kenya, l'OIM soutient le Ministère de la santé en gérant dix centres de quarantaine gouvernementaux depuis mars, avec des activités de surveillance de la COVID-19 et de collecte de données. Un site est consacré à l'aide aux autres collègues des Nations Unies et à leurs familles qui doivent être mis en quarantaine conformément à la directive du gouvernement.

Au total, l'OIM aide plus de 1 500 personnes. Elle fournit également un soutien psychosocial à distance aux personnes en quarantaine.

Une formation à la prévention et au contrôle des infections a également été dispensée à 66 membres du personnel clinique, dont des médecins et des infirmières, ainsi qu'à plus de 270 membres du personnel hôtelier fournissant divers services dans les sites de quarantaine. Parmi les thèmes de la formation figurent la bonne utilisation des équipements de protection individuelle, le lavage des mains selon les recommandations de l'OMS, la distanciation physique, la désinfection des surfaces et des chambres.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'OIM en Éthiopie : Alemayehu Seifeselassie, Tél. : +251116611117 (Ext. 1455), Mobile : +251911639082, Email :salemayehu@iom.int IOM Kenya: Muthoni Njenga, Mobile: +254 20 4221 000, Email: mnjenga@iom.int IOM Djibouti: Moustapha Mohamed Ali, Mobile: +253 77 80 15 07, Email: moumohamedal@iom.int