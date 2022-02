Le HCR et ses partenaires se mobilisent pour apporter une aide urgente à des milliers de réfugiés dans la région de Benishangul Gumuz en Éthiopie

Ceci est un résumé des déclarations du porte-parole du HCR Boris Cheshirkov – à qui toute citation peut être attribuée – lors de la conférence de presse du 04 février 2022 au Palais des Nations à Genève.

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et ses partenaires apportent une aide vitale à plus de 20 000 réfugiés qui ont fui les affrontements dans la région éthiopienne de Benishangul Gumuz, frontalière du Soudan et du Soudan du Sud.

Des combats opposant selon toute vraisemblance des groupes armés non identifiés et les forces fédérales ont éclaté le 18 janvier dans la ville de Tongo. Le camp voisin qui accueillait 10 300 réfugiés a été pillé et brûlé. Ces événements font suite au pillage d’un autre camp dans la région fin décembre dernier. Au total, 22 000 personnes installées dans les deux camps ont été privées d’assistance faute d’accès.

Tout le personnel humanitaire a dû être évacué, et l’accès à la zone, y compris aux deux camps - Tongo et Gure-Shembola - reste impossible.

Depuis décembre dernier, la situation est très tendue dans la région de Benishangul Gumuz, qui accueille plus de 70 000 réfugiés soudanais et sud-soudanais et plus de 500 000 Éthiopiens déplacés à l’intérieur du pays.

Suite au déclenchement des violences, plus de 20 000 réfugiés ont parcouru de longues distances pour rejoindre trois différents sites plus proches d’Assosa, la capitale régionale. Ils sont arrivés à destination épuisés et ont besoin d’aide. Le HCR travaille avec l’agence du gouvernement éthiopien en charge des réfugiés et des rapatriés et ses partenaires pour fournir l’aide la plus urgente aux réfugiés déplacés, notamment des repas chauds, de l’eau potable et des soins médicaux.

Les autorités régionales de Benishangul Gumuz ont fait preuve de solidarité à l’égard des réfugiés et ont identifié un nouveau site temporaire avec une capacité d’accueil de 20 000 personnes. Le HCR procède à l’installation de services de base, notamment des abris, des points d’eau et des latrines, et entamera la réinstallation des réfugiés sur le site dès que possible.

Le HCR a également enregistré le retour dans l’État du Nil Bleu de 70 réfugiés soudanais qui ont fui les camps en Éthiopie pour rentrer au Soudan. Les équipes du HCR au Soudan et ses partenaires, en collaboration avec les autorités, fournissent une aide vitale à ces personnes rapatriées. Des mesures d’urgence sont en outre mises en place en cas d’arrivées supplémentaires.

Trois autres camps de réfugiés dans la région de Benishangul Gumuz - Bambasi, Sherkole et Tsore - restent entièrement accessibles et tous les services y sont opérationnels. Outre l’aide aux réfugiés, le gouvernement, le HCR et ses partenaires ont fourni une assistance aux personnes déplacées dans la région. Des vêtements, des abris, un soutien psychosocial et des articles d’urgence ont ainsi été fournis à plus de 100 000 personnes, en particulier des femmes et des enfants tout au long de l’année dernière.

Alors que les combats se poursuivent, une cessation du conflit est essentielle pour éviter que la vie des civils ne soit davantage menacée. Le HCR appelle à la protection des civils, y compris les réfugiés et les autres personnes déplacées.

Il est tragique de constater que des réfugiés qui avaient cherché et bénéficié de la sécurité et qui reconstruisaient leur vie ont à nouveau tout perdu.

Le HCR n’a reçu à ce jour que 9% des 335 millions de dollars US nécessaires pour le financement de ses opérations à l’échelle du pays pour l’année et a un besoin urgent de ressources pour répondre à cette situation et à d’autres besoins d’urgence.

