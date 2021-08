Criquet pèlerin - Mise à jour 5 août 2021

CONDITIONS DE REPRODUCTION FAVORABLES

VUE D’ENSEMBLE. Lors de la semaine dernière, très peu essaims matures ont été détectés dans le nord-est de l'Éthiopie (région Afar), tandis que plusieurs essaims restent immatures sur le plateau dans le nord-ouest de la Somalie. La prévalence de vents forts et les basses températures ont limité l'activité des essaims dans le nord-ouest de la Somalie de même que les opérations de lutte, qui commencent juste à augmenter avec l’affaiblissement des vents ces derniers jours. Aucun traitement n'a été réalisé en Éthiopie en raison du manque de cibles et certaines zones n'ont pas pu être prospectées en raison de problèmes d'accessibilité persistants. Au Yémen, les prospections se multiplient dans l'intérieur où seuls des criquets en faibles effectifs sont actuellement présents.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT. De bonnes pluies sont tombées dans le nord-est de l'Éthiopie et dans des parties du sud de Djibouti, ce qui a rendu les conditions favorables à la reproduction. Il est maintenant crucial que les équipes terrestres et aériennes localisent et traitent tous les essaims matures subsistants avant qu'ils ne pondent afin de limiter la reproduction. Mais il faudra également se préparer aux futures opérations de lutte contre les bandes larvaires qui se formeront après les éclosions qui auront lieu plus tard en août, en particulier dans les zones où la reproduction n'a pas pu être détectée. Néanmoins, on s’attend à ce que l'échelle de la reproduction et des opérations de lutte à venir soit bien moindre que celle des deux dernières années et qu’elles seront principalement concentrées dans la région Afar.

CONTEXTE. Le début de la reproduction est probablement en cours dans les aires de reproduction estivale.

• SOMALIE. Les opérations de lutte aérienne se poursuivent, dans la mesure du possible, contre plusieurs essaims immatures qui subsistent sur l'escarpement et le plateau dans le nord-ouest (Somaliland). Des équipes terrestres supplémentaires sont en cours de déploiement.

• ÉTHIOPIE. Des essaims matures en faible nombre sont probablement présents et en ponte dans les zones de pluies récentes de la région Afar. Cependant, peu d'essaims ont été observés récemment par les équipes de terrain et certaines zones ne sont pas totalement accessibles.

• YÉMEN. Un essaim immature était en cours de déplacement dans les hautes-terres méridionales, et des ailés en faibles effectifs sont présents dans l'intérieur où de bonnes pluies sont tombées précédemment.

• ÉRYTHRÉE. Ailés en faibles effectifs dans les basses-terres occidentales près de la frontière éthiopienne en vue de la reproduction estivale.

• SOUDAN. Ailés épars dans l'intérieur en vue de la reproduction estivale.

• AFRIQUE DE L’OUEST. Ailés épars au Niger et au Tchad en vue de la reproduction estivale.

• ASIE DU SUD-OUEST. Aucun criquet n'a été observé lors des prospections réalisées récemment en Iran, au Pakistan et en Inde

À RETENIR. Les opérations de terrain en cours dans le nord de la Somalie doivent être maintenues, tandis qu’il est nécessaire d’intensifier les prospections dans le nord-est de l’Éthiopie et à Djibouti.

• Région centrale (PRÉOCCUPANT) – intensifier les opérations dans le nord-est de l’Éthiopie et le sud de Djibouti

• Région orientale (CALME) – Poursuivre les prospections estivales (zone indo-pakistanaise)

• Région occidentale (CALME) – Poursuivre les prospections estivales (Sahel septentrional)