Criquet pèlerin - Mise à jour 25 août 2021

ESSAIMS RÉSIDUELS DANS LE NORD DE LA SOMALIE

VUE D’ENSEMBLE. Quelques petits essaims immatures subsistent sur le plateau dans le nord-ouest de la Somalie, tandis que plusieurs autres essaims immatures ont été récemment observés dans le nord-est suite à des arrivées en provenance du nord-ouest de la Somalie et à des reproductions localisées qui n’avaient pas été détectées. Des opérations de lutte aérienne sont en cours dans les deux zones. Il est quasiment certain que des éclosions sont en cours et que de petites bandes larvaires se forment dans le nord-est de l'Éthiopie mais cela n'a pas pu être confirmé car la zone est inaccessible pour des raisons de sécurité. Au Yémen, quelques bandes larvaires se sont formées sur la côte méridionale et une reproduction à petite échelle est en cours dans l’intérieur. Ailleurs, la situation reste calme, et on ne s’attend à aucun développement significatif.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT. On pensait qu'il y avait de bonnes chances de mettre fin à la recrudescence actuelle avec une campagne de lutte efficace cet été dans le nord-est de l'**Éthiopie**. Cependant, en raison de l'insécurité, les équipes terrestres et aériennes ne sont pas en mesure d'accéder aux sites de reproduction dans la région Afar afin de réaliser des opérations de prospection et de lutte. Par conséquent, les criquets vont continuer à se multiplier dans cette région à un rythme soutenu et de nouveaux essaims immatures commenceront probablement à se former durant dernières journées de septembre et ils poursuivront en octobre. Avec le dessèchement de la végétation dans l'Afar, il est probable que certains de ces essaims se déplacent en direction du Nord, vers les aires de reproduction hivernale le long de la côte érythréenne, tandis que d'autres se déplaceront en direction de l'Est, vers l’est de la région Somali en Éthiopie et les zones adjacentes du nord de la Somalie. L’ampleur de la reproduction à venir dans ces deux régions est difficile à prévoir car elle dépend de l'échelle de la reproduction estivale dans le nord-est de l'Éthiopie, qui sera probablement mal connu, ainsi que des pluies qui tomberont durant le dernier trimestre de cette année. Des mesures de gestion des risques devront être prises pour faire face à ces incertitudes.

CONTEXTE. L'insécurité persistante pourrait prolonger la recrudescence en cours dans la Corne de l'Afrique.

• SOMALIE. Des opérations de lutte aérienne limitées se poursuivent contre quelques essaims immatures subsistant sur le plateau et sur la côte dans le nord-ouest (Somaliland); quelques essaims supplémentaires en provenance du nord-ouest ont été observés dans le nord-est (Puntland), ceux-ci étant probablement issus d’une précédente reproduction localisée qui n’avait pas été détectée.

• ÉTHIOPIE. Il est probable que des éclosions soient en cours et que des bandes larvaires se forment dans la région Afar mais aucune confirmation ou action n’a pu être réalisée en raison de l'insécurité et de l’inaccessibilité; absence de criquet dans la région Somali.

• YÉMEN. Bandes larvaires limitées sur la côte méridionale; reproduction à petite échelle dans l'intérieur.

• SOUDAN. Ailés épars dans l'intérieur où une reproduction à petite échelle est probablement en cours.

• ARABIE SAOUDITE. Absence de criquets dans le sud-ouest; on ne s’attend à aucune invasion

• AFRIQUE DE L’OUEST. Ailés épars au Tchad et une reproduction à petite échelle est probablement en cours.

• ASIE DU SUD-OUEST. Aucun criquet n'a été observé lors des prospections réalisées récemment en Iran, au Pakistan et en Inde.

À RETENIR. Les opérations de terrain en cours dans le nord de la Somalie doivent être maintenues, tandis qu’il est nécessaire d’intensifier les prospections dans le nord-est de l’Éthiopie et à Djibouti

• Région centrale (PRÉOCCUPANT) – intensifier les opérations à Djibouti, et dans la mesure du possible, dans le nord-est de l’Éthiopie

• Région orientale (CALME) – Poursuivre les prospections estivales (zone indo-pakistanaise**)

• Région occidentale (CALME) – Poursuivre les prospections estivales (Sahel septentrional)