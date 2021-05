Criquet pèlerin - Mise à jour 17 mai 2021

Début des éclosions et de la formation de bandes larvaires dans la Corne de l'Afrique

VUE D’ENSEMBLE. Comme prévu, des éclosions ont été détectées dans l'est de l'Éthiopie et le nord-ouest de la Somalie où des essaims ont pondu depuis fin avril. Les larves nouveau-nées forment de petites bandes qui, jusqu'à présent, ont été observées sur quelques sites. On s’attend à d'autres éclosions et formations de bandes larvaires dans tout l'est de l'Éthiopie et le nord de la Somalie pendant le reste du mois. De nouveaux groupes d'ailés immatures se forment en Arabie Saoudite, qui pourraient se déplacer en direction du sud vers le Yémen pour se reproduire dans l'intérieur des terres.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT. Un nouveau cycle de reproduction représente la possibilité d'une nouvelle augmentation des effectifs acridiens dans la Corne de l'Afrique. Si les infestations de bandes larvaires ne sont pas suffisamment détectées et traitées, de nouveaux essaims pourraient se former à partir mi-juin et se déplacer en direction de l'ouest vers la région Afar, dans le nord-est de l'Éthiopie, pour la reproduction estivale. Les effectifs acridiens pourraient augmenter dans l'intérieur du Yémen et, à terme, menacer la Corne de l'Afrique.

CONTEXTE. Les criquets sont actuellement actifs dans la Corne de l'Afrique et en Arabie Saoudite.

• En Éthiopie, des essaims matures pondent au sud de Djibouti, près d'Aysha. Des éclosions sont en cours et des bandes larvaires se forment dans la zone de Nogob, dans l'ouest de la région Somali.

• En Somalie, des éclosions et des formations de bandes larvaires ont commencé dans le nord-ouest (Somaliland) où des essaims matures continuent à pondre; des essaims matures sont présents dans le nord-est (Puntland).

• À Djibouti, un essaim mature a été observé au sud d'Arta.

• En Arabie Saoudite, les opérations de lutte se poursuivent contre des bandes larvaires des premiers stades dans le nord près d'Al Jawf, contre des bandes larvaires des derniers stades dans l'est entre Gassim et Jubail, et contre de nouveaux groupes d'ailés immatures qui se forment plus au sud.

• Au Soudan, les criquets ont décliné sur la côte de la mer Rouge où seuls des ailés épars subsistent près de Tokar.

• En Iran, des opérations de lutte sont en cours contre quelques groupes larvaires sur la côte sud-ouest, près de Bouchehr.

• En Israël, des éclosions ont eu lieu dans une ferme de la vallée d'Arabah, près de Yahel, où des oiseaux migrateurs ont limité les groupes de larves du premier stade.

• Pas de nouveaux rapports en provenance de l'Irak, la Jordanie, le Liban et la Syrie.

À RETENIR. Une vigilance accrue doit être maintenue en Éthiopie et en Somalie où une campagne de lutte contre les bandes larvaires doit être organisée afin de réduire les possibles formations d'essaims mais seulement après la fin des éclosions pour éviter de traiter plusieurs fois la même zone.

• Région centrale (PRÉOCCUPANT) – intensifier la prospection et la lutte (Éthiopie, Somalie, Arabie saoudite), augmenter l’état de préparation et les prospections (intérieur du Yémen)

• Région orientale (CALME) – Poursuivre la lutte (Iran) et les prospections (Pakistan)

• Région occidentale (CALME) – aucune activité