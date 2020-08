Criquet pèlerin - Mise à jour 14 août 2020

Persistance d’essaims dans la Corne de l’Afrique

Au cours de la dernière semaine, des opérations de lutte se poursuivent contre des essaims immatures persistants dans la Corne de l'Afrique. Il y a eu plusieurs nouvelles observations d'essaims immatures dans le comté de Samburu au nord-ouest du Kenya tandis que d'autres essaims prédominaient près de la frontière avec l'Ouganda dans le comté de Turkana. Les températures fraîches et les vents locaux ont limité leur capacité de migrer vers le nord, ce qui suggère que certains essaims pourraient rester pendant l'été en attendant les courtes pluies d'octobre. En Ouganda, des opérations de lutte ont été réalisées contre un essaim arrivé du comté de Turkana le 12 août.

Dans le nord de la Somalie, des essaims immatures persistent sur le plateau du nord-ouest et du nord-est. Un grand essaim a été observé au-dessus d'Hargeisa cet après-midi (14 août). D'autres essaims sont présents dans les zones adjacentes de l'est de l'Éthiopie entre Jijiga, Harar, Dire Dawa et la frontière avec Djibouti, et de nombreux essaims se trouvent dans la région Afar, en partie en raison de la migration de plusieurs essaims du Yémen. Les bonnes pluies ont entraîné le développement de vastes zones de végétation verte qui permettront la reproduction et une nouvelle augmentation des infestations acridiennes en août et en septembre.

De bonnes pluies continuent à tomber dans les zones intérieures et côtières du Yémen, où des inondations ont eu lieu à certains endroits. Une reproduction est en cours dans ces zones, entraînant la formation de davantage de bandes larvaires et d'essaims. Des opérations de lutte limitées ont été réalisées dans quelques endroits. En Oman, les équipes de lutte ont traité des groupes et des bandes larvaires sur la côte sud près de Salalah. Si tout essaim se forme, ils vont probablement se déplacer vers l'est du Yémen.

Au Soudan, jusqu'à présent, seuls des ailés solitaires en faibles effectifs sont présents dans l'intérieur et aucun essaim en provenance du Kenya n'a été signalé. Toutefois, des pluies exceptionnellement bonnes sont tombées jusqu'à présent ce mois-ci et beaucoup plus au nord dans l'intérieur que d'habitude. Il y a eu une signalisation non confirmée d'un essaim sur la côte de la mer Rouge près de la frontière entre le Soudan et l'Érythrée qui pourrait être arrivé du Yémen.

En Asie du Sud-Ouest, une reproduction estivale se poursuit le long des deux côtés de la frontière indo-pakistanaise. Au Pakistan, des groupes et des bandes larvaires continuent à se former dans la région de Nagarparkar, dans le sud-est du Sindh, où les mues imaginales ont commencé, et les adultes forment de petits groupes d'ailés. En Inde, une reproduction généralisée est en cours dans tout le Rajasthan, où les larves forment des groupes et des bandes. On s’attend à davantage d’éclosions ce mois-ci. Il existe un risque que quelques essaims puissent encore arriver du nord de la Somalie. Des opérations de lutte se poursuivent dans ces deux pays. La situation est redevenue calme en Iran.

En Afrique de l'Ouest, des criquets solitaires en faibles effectifs sont présents dans les zones de reproduction estivale du nord du Sahel au Tchad, au Niger et en Mauritanie où une reproduction localisée aura lieu dans les zones où des pluies sont tombées récemment beaucoup plus au nord que la normale.