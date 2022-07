Bulletin sur le criquet pèlerin No. 525 (3 juillet 2022)

LES PLUIES D'ÉTÉ COMMENCENT DANS CERTAINES RÉGIONS

POINTS CLÉS

• Situation actuelle : calme dans toutes les régions

• Juin : début des pluies dans les zones de reproduction estivale

• Juillet–septembre : pluies supérieures à la normale probables dans les zones de reproduction estivale pour une reproduction à petite échelle

• Octobre : augmentation potentielle des criquets dans le Sahel africain, le Yémen, la frontière indo-pakistanaise

La situation relative au Criquet pèlerin est restée calme en juin.

Seuls de faibles effectifs d'ailés solitaires ont persisté dans le sud-est de l'Égypte et près des zones irriguées du Sahara algérien. Aucune opération de lutte n'a été nécessaire au cours du mois.

En raison d'un épisode La Niña persistant, les pluies saisonnières ont commencé plus tôt que la normale comme prévu dans certaines parties méridionales des zones de reproduction estivale du nord du Sahel, entre la Mauritanie et l'ouest de l'Érythrée. Les pluies ont été plus fortes et bien réparties en Mauritanie. Néanmoins, la végétation restait généralement sèche mais commençait à verdir dans des parties du centre du Niger, de l'intérieur du Soudan et de l'est de l'Éthiopie.

En réponse à un dipôle négatif de l'océan Indien, des pluies de pré-mousson sont tombées dans certaines zones le long de la frontière indo-pakistanaise, ce qui devrait faire verdir la végétation annuelle.

Pendant la période de prévision, une reproduction à petite échelle aura lieu dans le nord du Sahel, de la Mauritanie à l'ouest de l'Érythrée et le long des deux côtés de la frontière indo-pakistanaise. Cela entraînera une légère augmentation des effectifs acridiens, mais ils resteront bien en deçà des niveaux menaçants. Une reproduction limitée peut également avoir lieu dans le nord-est de l'Éthiopie et dans l'intérieur du Yémen si des pluies tombaient pendant la période de prévision.