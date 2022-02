Bulletin sur le criquet pèlerin No. 520 (2 février 2022)

DECLIN DE LA RECRUDESCENCE DANS LA CORNE DE L'AFRIQUE

Après plus de deux années, la recrudescence actuelle du Criquet pèlerin est finalement en déclin.

Les opérations de lutte aérienne contre les quelques petits essaims immatures qui subsistaient dans le nord-est de la Somalie ont pris fin le 4 janvier. Au cours du reste du mois, aucun criquet n'a été observé en Éthiopie et au Kenya, et aucune migration en direction du Sud n'a été détectée. Comme les conditions écologiques étant sèches en l'absence de pluies sur la Corne de l'Afrique, la probabilité de nouveaux développements acridiens dans la région est faible mais la vigilance est recommandée en février.

En plus de l’effondrement de la recrudescence, les faibles précipitations ont limité la reproduction hivernale à une petite zone le long des deux côtés de la frontière entre l'Égypte et le Soudan sur la côte de la mer Rouge. Bien qu'une reproduction à petite échelle puisse avoir lieu en février dans les plaines côtières près de la frontière entre le Soudan et l'Érythrée, ainsi que sur quelques sites des côtes saoudiennes et yéménites, elle sera probablement limitée et ne devrait pas entraîner une augmentation significative des effectifs acridiens criquets.

Ailleurs, la situation reste calme.

Une reproduction à petite échelle devrait commencer en février et mars dans les aires de reproduction printanière du sud-est de l'Iran et du sud-ouest du Pakistan où des pluies précoces sont tombées en janvier, et au sud des monts Atlas au Maroc où des ailés isolés sont actuellement présents. On ne s’attend à aucun développement significatif, et la situation devrait continuer à rester calme et revenir à la normale.