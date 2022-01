Bulletin sur le criquet pèlerin No. 519 (3 janvier 2022)

De petits essaims se Torment dans le nord-est de la Somalie

Le Criquet pelerin est rests confine au nord-est de la Somalie et dans le sud de l'Ethiopie oil les operations de lutte ont continue a reduire les infestations en decembre. Comme prevu, les mues imaginales ont debute mi-decembre et les larves ont forme plusieurs petits essaims immatures dans le nord-est de la Somalie. Les quelques essaims sont de taille limitee et sont restes jusqu'a present dans les zones de reproduction. Neanmoins, it est probable que quelques petits essaims se deplacent en direction du Sud, traversant le centre et le sud de la Somalie et les zones adjacentes de l'est de l'Ethiopie pour atteindre le sud de I'Ethiopie et le nord du Kenya en janvier.

Un premier deplacement a peut-titre deja eu lieu fin decembre lorsque quelques essaims immatures ont ate observes dans le sud de I'Ethiopie a proximite de la vallee du Rift ou des operations de lutte etaient en cours contre de petits essaims matures issus de la reproduction estivale qui ne se sont pas encore reproduits. Les equipes et les ressources devraient etre suffisantes pour realiser des operations de lutte bien avant que les essaims actuels ne deviennent matures et ne se reproduisent, ce qui n'aura pas lieu d'ici avril environ. Des ailes solitaires en faibles effectifs sont presents dans les aires de reproduction hivernale le long des deux rives de la mer Rouge dans le sud-est de l'Egypte, au Soudan, en Erythree et au Yemen, ainsi que sur la cote du golfe d'Aden dans le nord-ouest de la Somalie. Une reproduction à petite échelle a débuté en Égypte, au Yémen et en Somalie mais les effectifs acridiens devraient rester bas compte tenu de la faiblesse des précipitations actuellement prévues pour la période hivernale.

En conséquence, les perspectives sont optimistes et indiquent que la recrudescence va poursuivre son déclin. La situation reste calme dans les autres régions.