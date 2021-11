Bulletin sur le criquet pèlerin No. 517 (3 novembre 2021)

RÉGION OCCIDENTALE: CALME

SITUATION. Larves et ailés épars issus d’une reproduction locale au Niger; ailés épars au Tchad et au Maroc.

PRÉVISIONS. Absence de développements signifi catifs.

RÉGION CENTRALE : MENACE

SITUATION. Maturation d’essaims dans le nord de la Somalie, pontes, éclosions et formation de bandes larvaires des premiers stades dans le nord-est; poursuite des opérations de lutte (7 486 ha traités); présence non confi rmée de criquets dans le centre de la Somalie. Essaims immatures dans le nord-est (Afar) et le nord (Tigré, non confi rmé) de l’Éthiopie mais la prospection et la lutte ne sont pas possibles en raison de l’insécurité; quelques essaims matures apparaissent dans l’est de l’Éthiopie (138 ha traités), et un essaim s’est déplacé en direction du Sud vers le Kenya.

Quelques petits groupes d’ailés à Djibouti. Quelques bandes larvaires et essaims se forment dans l’intérieur du Yémen mais les opérations sont limitées par l’insécurité. Ailés épars dans l’intérieur du Soudan (346 ha) avec quelques groupes de larves et d’ailés. Ailés isolés en Égypte.

PRÉVISIONS. La reproduction d’essaims sur le plateau septentrional de la Somalie, sur la côte nord-ouest et dans l’est de l’Éthiopie entraînera des éclosions et la formation de bandes larvaires; risque de migration de quelques essaims actuels en direction du Sud vers la frontière du Kenya où une reproduction pourrait avoir lieu. Une reproduction est également possible dans le centre de la Somalie. De nouveaux essaims commenceront à se former mi-décembre dans le nord-est de la Somalie. Quelques essaims actuels provenant du nord de l’Éthiopie se déplaceront vers la côte de la mer Rouge en Érythrée et se reproduiront. Quelques essaims actuels présents dans l’intérieur du Yémen se déplaceront vers la côte de la mer Rouge au Yémen et peutêtre au sud-ouest de l’Arabie Saoudite et s’y reproduiront.

Des ailés épars dans l’intérieur du Soudan se déplaceront vers la côte de la mer Rouge et se reproduiront.

RÉGION ORIENTALE: CALME

SITUATION. Absence de criquets.

PRÉVISIONS. Absence de développements signifi catifs.