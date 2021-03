Bulletin sur le criquet pèlerin No. 509 (5 mars 2021)

RÉGION OCCIDENTALE : CALME

SITUATION. Operations de lutte contre les allies Algérie (20ha), allies isolés au Niger, et reproduction limitée au Maroc. PRÉVISIONS. Reproduction printanière à petite échelle au sud des monts Atlas au Maroc, criquets isolés dans le nord du Niger et le centre de l’Algérie.

RÉGION CENTRALE : MENACE

SITUATION. L’invasion d’essaims au Kenya décline; des essaims immatures persistent en Éthiopie (73 838 ha traités) et au Kenya (11 349 ha); quelques essaims traversent la frontière vers le nord-est de la Tanzanie (638 ha); mues imaginales de bandes larvaires et formation d’essaims dans le nord de la Somalie (21 143 ha). Sur la côte de la mer Rouge, présence de groupes larvaires et d’ailés en Érythrée (1 500 ha), de bandes larvaires et d’essaims au Soudan (16 781 ha), mue imaginale de bandes larvaires en Arabie Saoudite (104 775 ha) et arrivée d’essaims dans l’intérieur des terres pour pondre; ailés épars en Égypte (30 ha) et au Yémen. PRÉVISIONS. Les essaims deviendront matures et pondront dans les zones du sud de l’Éthiopie et du Kenya recevant des pluies, donnant naissance à des bandes larvaires de taille petite à moyenne; des essaims persisteront sur le plateau septentrional de la Somalie et ils pourront atteindre l’est de l’Éthiopie; en Arabie saoudite, reproduction limitée sur la côte de la mer Rouge mais éclosions généralisées et formation de bandes larvaires dans l’intérieur du pays; formation de petits groupes sur la côte centrale de l’Érythrée; éclosions et formation de bandes larvaires sur la côte centrale du Soudan et déplacement de petits groupes et d’essaims vers l’intérieur des terres; reproduction localisée sur la côte de la mer Rouge au Yémen.

RÉGION ORIENTALE : CALME

SITUATION. Aucun criquet n’a été signalé. PRÉVISIONS. Une reproduction à petite échelle débutera avec les premières pluies printanières dans le sud de l’Iran et le sud-ouest du Pakistan.