Bulletin sur le criquet pèlerin No. 508 (5 février 2021)

RÉGION OCCIDENTALE : CALME

SITUATION. Opérations de lutte contre des groupes d'ailés en Mauritanie (40 ha traités) et en Algérie (2 ha); ailés isolés en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Maroc. PRÉVISIONS. Des criquets isolés pourraient persister dans le nord-ouest de la Mauritanie, le nord du Mali et du Niger et au Maroc; reproduction printanière à petite échelle au sud des montagnes de l'Atlas.

RÉGION CENTRALE : MENACE

SITUATION. Formation d'essaims supplémentaires dans l'est de l'Éthiopie (166 158 ha traités) et le centre de la Somalie, qui ont migré vers le nord-est et le sud de l'Éthiopie, l'Érythrée, Djibouti, le Kenya (39 036 ha) et la Tanzanie (450 ha); essaims matures, éclosions et bandes larvaires dans le nord de la Somalie (53 665 ha); des essaims se sont déplacés depuis le Yémen vers l'Arabie saoudite (47 070 ha) avec des éclosions et des bandes larvaires sur la côte de la mer Rouge; bandes larvaires et groupes d'ailés sur la côte du Soudan (7 122 ha), de l'Érythrée (2 116 ha) et de l'Égypte (755 ha); ailés épars sur les côtes de la mer Rouge et du golfe d'Aden au Yémen. PRÉVISIONS. Les invasion d'essaims déclineront dans le sud de l'Éthiopie et au Kenya où ils deviendront matures et pondront, donnant naissance à des bandes larvaires; de nouveaux essaims se formeront dans le nord de la Somalie et se déplaceront vers le plateau; de nouveaux groupes et essaims pourraient se former sur la côte de la mer Rouge en Arabie Saoudite et se déplacer vers l'intérieur; quelques petits essaims pourraient se former sur la côte de la mer Rouge au Soudan, en Érythrée et peut-être au Yémen; les effectifs acridiens déclineront en Égypte.

RÉGION ORIENTALE : CALME

SITUATION. Aucun criquet n'a été signalé. PRÉVISIONS. Une reproduction à petite échelle débutera avec les premières pluies printanières dans le sud-est de l'Iran et le sud-ouest du Pakistan.