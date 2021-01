Bulletin sur le criquet pèlerin No. 507 (5 janvier 2021)

Poursuite de l'invasion du sud de l'Éthiopie et du Kenya

De nombreux essaims immatures se sont formés dans l'est de l'Éthiopie et le centre de la Somalie en décembre, qui se sont déplacés vers le sud de l'Éthiopie, atteignant le nord du Kenya le 21 décembre. D'autres essaims arriveront en janvier et se répandront dans le sud de l'Éthiopie, ainsi que dans les comtés du nord, du centre et de l'est du Kenya où ils effectueront leur maturation et pondront des œufs qui écloront et donneront naissance à des bandes larvaires à partir de fin janvier.

Dans le nord de la Somalie, des essaims ont pondu dans les zones affectées par le cyclone Gati où des éclosions sont en cours et entraînent la formation de nombreuses bandes larvaires des premiers stades. Les éclosions se poursuivront jusqu'à la mi-janvier environ. De nouveaux essaims immatures pourraient commencer à se former début février.

En Arabie saoudite, des essaims apparus en décembre sur la côte de la mer Rouge, peut-être en provenance du Yémen, ont pondu des œufs qui éclosent et entrainent la formation de nombreuses bandes larvaires. Certains essaims ont également atteint les zones intérieures où ils effectueront leur maturation lentement et se reproduiront avec l’augmentation des températures.

Des groupes d'ailés et quelques essaims sont apparus sur les côtes du Soudan et de l'Érythrée en décembre. La reproduction se poursuit, bien qu'à une échelle plus petite que l'Arabie saoudite, ce qui entraînera de nouvelles éclosions qui entraîneront la formation de groupes et de bandes larvaires.

Au Yémen, la lutte n'a pas été nécessaire jusqu'à présent car les criquets sont solitaires et dispersés le long des côtes de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Cependant, la reproduction entraînera une augmentation des criquets, conduisant à une nouvelle génération de groupes et de bandes larvaires qui nécessiteront d’opérations de lutte à partir de fin janvier environ.

Dans la Région occidentale, des criquets qui s’étaient concentrés et avaient formé de petits groupes ont été traités en Mauritanie, au Niger et en Algérie en décembre.

En Asie du sud-ouest, des groupes d'ailés du sud-ouest de l'Iran finiront par se reproduire avec l’augmentation des températures.

En décembre, les opérations de lutte aérienne et terrestre ont traité plus de 336 000 ha. Néanmoins, des efforts intensifs de surveillance et de lutte devront être maintenus et étendus à toutes les zones de reproduction.