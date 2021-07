Bulletin sur Criquet Pèlerin 513 (5 juillet 2021)

RÉGION OCCIDENTALE: CALME

SITUATION. Reproduction localisée dans le centre de l’Algérie (351 ha traités) et ailés isolés dans le nord-est du Maroc.

PRÉVISIONS. Reproduction à petite échelle dans le Sahel de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Tchad avec la progression des pluies estivales vers le Nord.

RÉGION CENTRALE: MENACE

SITUATION. De nouvelles bandes larvaires se forment et réalisent leur mue imaginale, donnant lieu à un nombre croissant d’essaims immatures, principalement dans le nord- ouest de la Somalie (80 330 ha traités) mais aussi dans l’est de l’Éthiopie (6 436 ha) et le sud-est de Djibouti (10 ha); un essaim immature atteint la région Afar. La reproduction prend fin dans le nord de l’Arabie saoudite (2 235 ha) mais des groupes immatures se déplacent en direction du Sud et quelques essaims immatures arrivent sur les hauts plateaux du Yémen (5 ha), cependant que les effectifs d’ailés épars augmentent dans l’intérieur. Reproduction localisée près du Nil au Soudan (330 ha) et apparition d’ailés épars dans les aires de reproduction estivale à proximité. Des ailés persistent dans le sud-est de l’Égypte.

PRÉVISIONS. Migrations limités des essaims depuis l’est de l’Éthiopie, le nord-ouest de la Somalie et Djibouti vers le nord-est de l’Éthiopie et peut-être le Soudan. Les essaims deviendront matures et pondront avec l’arrivée des pluies dans la région Afar, entraînant la formation de bandes larvaires en août. Il est possible que quelques essaims migrent depuis le nord de la Somalie vers l’intérieur du Yémen, et depuis hautes-terres du Yémen vers le nord-est de l’Éthiopie. Reproduction à petite échelle dans l’intérieur du Yémen, au Soudan et dans l’ouest de l’Érythrée.

RÉGION ORIENTALE: CALME

SITUATION. Absence de criquets.

PRÉVISIONS. Des ailés en faibles effectifs apparaîtront de part et d’autre de la frontière indo-pakistanaise où une reproduction à petite échelle débutera en juillet avec la mousson.

De nouveaux essaims se forment dans la Corne de l’Afrique De nombreuses bandes larvaires ont continué à se former et à se développer en juin, principalement dans le nord- ouest de la Somalie mais aussi dans l’est de l’Éthiopie et le sud de Djibouti. Des opérations intensives de lutte aérienne utilisant des régulateurs de croissance des insectes ont été réalisées en Somalie contre les bandes larvaires afin de limiter le nombre et la taille des essaims immatures qui avait commencé à se former mi-juin. Fin juin, au moins un essaim a atteint la région Afar, dans le nord-est de l’Éthiopie, tandis que les essaims diminuaient en Somalie. En juillet, des petits essaims en faible nombre apparaîtront probablement dans la région Afar où ils deviendront matures et pondront avec les premières pluies, entraînant la formation de bandes larvaires d’une nouvelle génération en août. Il est également possible que quelques essaims égarés en provenance du Yémen arrivent et que certains essaims poursuivent leur vol vers les hautes-terres de l’Éthiopie septentrionale et les aires de reproduction estivale du Soudan. Toutefois, l’échelle des migrations et de la reproduction sera nettement inférieure à celle de l’année passée. On s’attend aussi à ce qu’une reproduction à plus petite échelle ait lieu cet été dans l’intérieur du Yémen. La reproduction a pris fin dans le nord de l’Arabie saoudite mais certains groupes d’ailés se sont déplacés en direction du Sud-Ouest et quelques essaims sont apparus dans le nord du Yémen. La situation est redevenue calme au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Irak. Malgré des prévisions de précipitations supérieures à la moyenne cet été, seule une reproduction à petite échelle devrait avoir lieu, et on ne s’attend à aucun développement significatif dans le Sahel septentrional d’Afrique de l’Ouest, au Soudan et dans l’ouest de l’Érythrée, ainsi que le long de la frontière indo-pakistanaise.