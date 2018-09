Déclaration à la presse faite par le Conseil de sécurité sur l’évolution de la situation dans la région de la Corne de l’Afrique

SC/13516

On trouvera ci-après le texte de la déclaration à la presse faite, aujourd’hui, par la Présidente du Conseil de sécurité pour le mois de septembre, Mme Nikki R. Haley (États-Unis):

Les membres du Conseil de sécurité se sont félicités de l’Accord de paix, d’amitié et de coopération globale signé par le Président de l’État d’Érythrée et le Premier Ministre de la République fédérale démocratique d’Éthiopie à Djedda le 16 septembre 2018 et ont salué le rôle de facilitateur joué à cet égard par Sa Majesté le Roi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud d’Arabie saoudite, Serviteur des deux saintes mosquées, et par le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite. Ils ont noté l’engagement que les deux pays ont pris d’inaugurer une nouvelle ère de paix, d’amitié et de coopération globale et de promouvoir la paix et la sécurité dans la région.

Les membres du Conseil se sont également félicités de la rencontre entre le Président de Djibouti et le Président de l’Érythrée, tenue à Djeddah le 17 septembre 2018 sous les auspices de Sa Majesté le Roi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud d’Arabie saoudite. Ils expriment l’espoir que cette rencontre ouvrira un nouveau chapitre dans les relations entre Djibouti et l’Érythrée et encouragent les deux pays à poursuivre un dialogue constructif.

Les membres du Conseil ont noté que ces faits nouveaux constituaient une étape historique et importante ayant de profondes conséquences positives pour la Corne de l’Afrique et au-delà. Ils ont salué la sagesse et le courage des dirigeants de la région qui s’efforcent sans relâche de régler les différends et les ont invités à poursuivre les efforts déployés et à préserver les progrès accomplis en vue d’ouvrir un nouveau chapitre de coopération et ainsi d’assurer une plus grande paix, stabilité et prospérité dans la région. À cet égard, ils se sont déclarés prêts à aider les pays de la région dans leurs efforts.

