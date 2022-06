Stratégie D’éducation de la Banque Mondiale pour l’afrique de l’ouest et Centrale de l’école à l’emploi : un Voyage pour les Jeunes d’afrique de l’ouest et Centrale

Cette Stratégie régionale d’éducation détaille le plan de la Banque mondiale (2022-2025) pour soutenir l’éducation dans les pays d’AOC. Fondée sur des données factuelles, des retours d’expérience et des consultations avec diverses parties prenantes à l’échelle mondiale et régionale, elle décrit les principaux défis et présente les priorités stratégiques, les options politiques et les interventions à haut niveau d’impact pour accroître l’accès à l’éducation, en améliorer la qualité, et doter les jeunes de compétences adéquates pour le marché du travail. La stratégie présente plusieurs caractéristiques uniques par rapport à l’engagement habituel de la Banque mondiale. En effet, l’éducation pouvant produire un dividende démographique, la stratégie se concentre sur le renforcement des systèmes éducatifs, sur l’identification des défis et des nouvelles interventions susceptibles de surmonter les obstacles à l’amélioration des résultats de l’éducation dans des contextes de fragilité, de conflit et de violence, et sur l’utilisation des technologies et des innovations de pointe pour accélérer les progrès.