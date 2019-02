Conseil de sécurité: Menaces contre la paix et la sécurité internationales

MENACES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES (S/2019/97)

Activités mercenaires comme source d’insécurité et de déstabilisation en Afrique

Déclarations

M. MOUSSA FAKI MAHAMAT, Président de la Commission de l’Union africaine (UA), a jugé essentiel, au moment où le continent africain intensifie ses efforts de promotion de la paix et de la sécurité, que la réflexion porte sur toutes les sources d’insécurité et d’instabilité, pour faciliter l’articulation de réponses appropriées par la communauté internationale. M. Mahamat, qui intervenait par visioconférence, a précisé que l’un des défis à relever est assurément la question du mercenariat.

L’histoire du continent africain est jalonnée d’exemples de mercenaires impliqués dans des actions de déstabilisation, y compris des coups d’État, des interventions dans les conflits armés et des tentatives de prise de contrôle des ressources naturelles des pays concernés, a-t-il constaté à regret. Dès les années 60, alors que l’Afrique s’employait à consolider ses indépendances, certains pays furent confrontés à ce phénomène aux conséquences dévastatrices en termes de violence, de violation des droits de l’homme et de menaces supplémentaires sur la sécurité et la stabilité des pays affectés. Cet état de fait a clairement constitué une grave menace pour l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale et le développement harmonieux des États africains, a remarqué M. Mahamat, ce qui a amené l’Organisation de l’unité africaine (OUA) à adopter en 1977 la Convention sur l’élimination du mercenariat en Afrique, entrée en vigueur en 1985. Cette convention a permis d’établir des normes pour le continent sur ces activités. Elle a également incité à prendre des initiatives de coopération en Afrique.

Malgré ces efforts, le fléau du mercenariat a toutefois persisté, a reconnu le représentant de l’UA, citant l’exemple de la récente tentative de coup d’État en Guinée équatoriale. M. Mahamat a souligné le caractère quelquefois poreux des frontières africaines et la nature transfrontalière des défis sécuritaires auxquels le continent est confronté et qui ont favorisé la mobilisation de combattants étrangers pour servir de mercenaires. À ces évolutions, s’ajoute l’apparition de compagnies privées de sécurité qui méritent une attention particulière, selon le représentant.

C’est dans ce contexte que le deuxième Forum sur la réforme du secteur de la sécurité, organisé le 18 octobre 2018 par la Commission de l’UA, a recommandé la révision de la Convention de 1977 en vue d’adapter cet instrument aux évolutions intervenues depuis son adoption et de le doter d’un mécanisme de mise en œuvre et de suivi. S’agissant plus précisément des compagnies privées de sécurité, le Forum a recommandé l’élaboration d’un cadre continental de régulation et de supervision. La Commission de l’UA travaille actuellement au suivi de ces recommandations et consultera à cet égard différents partenaires internationaux, notamment l’ONU, a précisé le représentant, qui a jugé important de renforcer les instruments internationaux relatifs au mercenariat, en les signant, en les ratifiant et en les mettant en œuvre. À cet égard, il a regretté le nombre limité d’États Membres des Nations Unies à l’avoir fait pour la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires.

M. Mahamat a enfin plaidé en faveur d’une coopération renforcée entre les États, y compris en matière de renseignement, de poursuites pénales, de gouvernance du secteur de la sécurité et, s’agissant des pays émergents de conflits, sur les processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR). La lutte contre le mercenariat doit s’inscrire dans le contexte de la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent, a-t-il conclu en ajoutant que l’UA est activement engagée sur ce front dans le cadre de la campagne visant à « Faire taire les armes d’ici à 2020 ».

M. RICHARD SEZIBERA, Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, a invité à faire une distinction entre le rôle des services de sécurité et militaires opérant dans un cadre national clair, et les groupes de mercenaires opérant clandestinement pour offrir un soutien militaire à des groupes déterminés à déstabiliser l’ordre constitutionnel et l’autorité. Les mercenaires contribuent à la multiplication inquiétante des réseaux criminels transfrontaliers, a noté le Ministre en soulignant que certains sont bien financés et équipés d’outils de communication militaires sophistiqués, étant ainsi connectés au réseau terroriste mondial. Le Rwanda fait partie des pays de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) qui ont été victimes de ces réseaux terroristes transfrontaliers. « C’est pour cette raison que le Conseil de sécurité peut compter sur notre soutien aux objectifs de cette réunion », a assuré M. Sezibera.

Aujourd’hui, a poursuivi le Ministre, le problème n’est pas seulement que les mercenaires sont impliqués dans les guerres, mais il y a aussi une augmentation des cyberattaques et de l’espionnage industriel perpétrés par des groupes de mercenaires dans le confort de leur foyer. Les mercenaires continuent à évoluer et à innover, a-t-il expliqué. « Nous ne pouvons et ne devrions pas être statiques dans notre réponse. » Afin de faire face aux nouvelles réalités, il a prôné la mise à jour des cadres politiques existants de l’Union africaine et de la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires. Pour sa part, a-t-il indiqué, l’Union africaine passera en revue la Convention de 1977 sur l’élimination des mercenaires en Afrique en vue de renforcer ses dispositions.

M. TEODORO OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de la Guinée équatoriale, a rappelé qu’il y avait toujours eu des mercenaires, quelques soient les civilisations, les époques et les guerres. Il a aussi relevé qu’après plus de 50 années d’indépendance, de nombreux pays africains sont toujours à la traine en termes de développement socioéconomique, malgré les nombreuses richesses naturelles dont ils regorgent. Le phénomène des mercenaires est l’une des causes de ce retard, a-t-il analysé en dénonçant leurs « intérêts occultes »: ils cherchent selon lui à prendre le contrôle des ressources naturelles et de la technologie devant soutenir le développement. « La quasi-totalité des conflits en Afrique sont caractérisés par la présence et l’action de ces soldats de fortune », a—t-il poursuivi, avant de noter que la persistance des mercenaires sur le continent pose des obstacles à l’autodétermination des peuples et entraîne des violations de droits de l’homme, le pillage des richesses, des assassinats politiques, sans oublier le renversement de gouvernements. Dans le cas de l’Afrique centrale, ces problèmes sont plus patents du fait des richesses stratégiques de la sous-région qui en ont fait une cible de choix pour ces criminels.

Venant au cas de son pays, le Chef de l’État a indiqué que la pacifique Guinée équatoriale avait commencé a attiré des mercenaires quand le pétrole y avait été découvert dans les années 90. Grâce à la paix qui y règne, a-t-il fait valoir, le pays a pu atteindre un niveau de développement sans précédent. Le Gouvernement de la Guinée équatoriale condamne fermement les activités des mercenaires sur le continent, a martelé le Président en faisant remarquer que le pays aurait pu subir les calamités des guerres mercenaires si les cinq tentatives d’incursion mercenaire dont il a été victime au cours de ces 24 dernières années avaient abouti. Le Président a rappelé que des mercenaires avaient ainsi attaqué des banques, assailli la résidence du Chef de l’État et même tenté d’assassiner sa personne et les membres de sa famille en décembre 2017. Il a remercié l’Angola, le Zimbabwe et le Cameroun pour leur collaboration dans la mise en échec de ces tentatives.

« Tant que nos pays disposeront de richesses naturelles, ils attireront ces groupes de mercenaires », a-t-il craint, tout en déplorant l’impunité dont ils bénéficient en Afrique. Il a donc demandé que les Nations Unies, et en particulier le Conseil de sécurité, ainsi que les partenaires et amis de l’Afrique fassent front devant le phénomène des mercenaires, de la même façon dont ils affrontent le terrorisme et la piraterie, qui sont à son avis des phénomènes équivalents.

M. Obiang Nguema a rappelé qu’il avait demandé en 2005 la convocation d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le mercenariat, afin d’attirer l’attention de la communauté internationale sur ce phénomène. Cela aurait permis de réveiller la conscience mondiale sur cette question et aurait constitué une action préventive, a-t-il argué. Il a donc réitéré la nécessité urgente de mettre à jour la législation sur le mercenariat afin de toucher à tous les aspects du phénomène et de rechercher des solutions durables. La communauté internationale doit s’investir dans ce dossier comme elle le fait pour le terrorisme, a-t-il demandé. Le Président s’est étonné de voir que le droit international n’avait pas prévu de sanctions pénales contre le mercenariat, ce qui crée un vide juridique et entraîne une certaine impunité pour les mercenaires. La route reste longue dans la lutte contre le mercenariat, a-t-il conclu avant de préciser que les activités des mercenaires ne sont pas comparables à des prestations de sociétés de sécurité privées qui agissent dans le cadre de contrats passés avec des gouvernements légitimes.

M. MARCEL AMON-TANOH, Ministre des affaires étrangères de la Côte d’Ivoire, a rappelé que plusieurs pays africains sont victimes des activités déstabilisatrices de mercenaires « prêts à se battre pour le compte du plus offrant », qui menacent ainsi durablement la paix et le développement des États et des régions. S’il est indéniable que les appétits pour les richesses naturelles, les fractures politico-sociales intra-étatiques et les conflits transfrontaliers contribuent grandement à la croissance du phénomène, il est encore plus vrai que l’exploitation et le commerce illicites des ressources, nourris par l’affaiblissement de l’autorité de l’État, consécutif à l’instabilité politique dans certains pays d’Afrique centrale, favorisent la persistance des activités des mercenaires dans cette région, a analysé le chef de la diplomatie ivoirienne. En effet, les groupes armés qui y prospèrent se livrent à divers trafics, y compris le recrutement de mercenaires étrangers en vue de renforcer leurs effectifs. « Cette dialectique est bien décrite par les différents rapports des Groupes d’experts de l’ONU sur la République démocratique du Congo (RDC) et la République centrafricaine », a-t-il souligné.

Face aux menaces que représentent les activités des mercenaires, notamment en Afrique centrale, notre réponse doit être collective et intégrer la triple dimension internationale, régionale et nationale, a préconisé le Ministre. Il s’est félicité de l’étape franchie le 4 décembre 1989, lorsque l’Assemblée générale a adopté la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, suivie, en 2005, de l’établissement du Groupe de travail d’experts sur l’utilisation des mercenaires comme moyen d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Toutefois, la Côte d’Ivoire reste préoccupée par le faible engouement suscité par cette convention: 30 ans après son adoption, moins de 50 pays l’ont ratifiée ou signée. Au niveau régional, le seul instrument spécifique et contraignant existant est la Convention pour l’élimination du mercenariat en Afrique, adoptée en 1977 par ce qui était alors l’Organisation de l’unité africaine. Là aussi, a précisé M. Amon-Tanoh, seulement 30 pays africains ont ratifié cette convention, alors que le continent reste le plus menacé par l’activité des mercenaires. Le Ministre a donc vivement encouragé les États à ratifier ces textes dans les meilleurs délais. Par ailleurs, a-t-il ajouté, il est impérieux de renforcer la coopération dans la sécurisation des frontières et pour rapatrier les mercenaires, dans le cadre des processus de désarmement, démobilisation et réinsertion ou rapatriement, mis en œuvre dans certains pays, notamment en RDC ou en République centrafricaine.

M. VASSILY A. NEBANZIA (Fédération de Russie) a qualifié la question des mercenaires de « sombre réalité » dans les conflits contemporains. Il a relevé que le recours aux mercenaires est souvent lié à l’ingérence dans les affaires intérieures des pays tiers. Il a jugé inacceptable le renversement de pouvoirs en place avec l’aide de forces extérieures, affirmant que « les actions des mercenaires sur le continent africain, notamment après l’indépendance de pays, continuent de souiller la conscience de certains États occidentaux ». M. Nebenzia a dénoncé « ces anciennes métropoles qui ont continué, après les indépendances, à fouler au pied le droit international et la souveraineté des pays qui furent leurs colonies ». Il a dénoncé la lutte pour s’accaparer des richesses de ces pays, disant partager les inquiétudes de la Guinée équatoriale qui a connu de tels actes.

Le délégué a également cité la crise ayant suivi le renversement du régime en Libye, et qui a provoqué la déstabilisation des appareils sécuritaires de toute la région. « Nous appelons ceux qui ont des plans similaires à réfléchir par deux fois avant de reproduire ce genre d’initiative dans d’autres régions », a-t-il averti avant de mentionner aussi les situations au Mali, dans le bassin du lac Tchad et dans la région des Grands Lacs. Il a plaidé en faveur de forces armées solides capables d’endiguer ce fléau, tout en conseillant de prendre des mesures pour bloquer les flux financiers servant à financer les mercenaires. Selon la Fédération de Russie, le soutien de la communauté internationale est nécessaire et cette aide doit être apportée à la demande expresse du pays concerné. Il faut reléguer aux oubliettes les pratiques coloniales du passé, a-t-il martelé. Il a conclu en insistant sur la nécessité de développer des solutions africaines aux problèmes africains. Ainsi a-t-il proposé de mettre à jour la Convention de l’OUA de 1979 sur la question, soulignant que « ce document a jeté des bases solides pour l’élimination de ce problème sur le continent ».

Comment endiguer le phénomène du mercenariat? s’est demandé M. FRANÇOIS DELATTRE (France). La première réponse, a-t-il estimé, est la prévention et dans ce contexte, le renforcement de l’état de droit, l’investissement dans l’éducation des jeunes générations, la lutte contre les changements climatiques ou encore le développement de la coopération transfrontalière. Il a salué les efforts de l’Union africaine, des organisations sous-régionales africaines et des États de l’Union africaine pour mettre en œuvre l’initiative « Faire taire les armes en Afrique d’ici à 2020 », le Programme de développement durable à l’horizon 2030, l’Agenda 2063, la Zone économique de libre échange ou encore les mesures prises en matière de lutte contre la prolifération et le commerce illicite des armes légères et de petit calibre.

Il faut aussi, a poursuivi le représentant, apporter une réponse sécuritaire passant par exemple par l’action robuste de certaines opérations de maintien de la paix comme la MINUSCA en République centrafricaine ou la brigade d’intervention de la MONUSCO en République démocratique du Congo (RDC). Cette réponse sécuritaire, a précisé le représentant, passe également par l’action des opérations africaines de soutien à la paix ou par l’activation ou la réactivation des commissions mixtes bilatérales entre certains États. La réponse doit également être politique et prendre en compte la dimension des combattants étrangers comme partie intégrante de la stratégie de démantèlement des groupes armés. Dans le cadre des programmes de démobilisation, de désarmement et de réintégration (DDR), la question du sort réservé aux enfants soldats est la clef pour assurer leur démobilisation, leur rapatriement éventuel dans leur pays d’origine mais aussi la prévention de leur recrutement. Enfin, la problématique du traitement judicaire des combattants étrangers ne saurait être occultée que ce soit à travers les juridictions ordinaires, les juridictions spéciales ou la Cour pénale internationale (CPI), a conclu le représentant.

M. CHRISTOPH HEUSGEN (Allemagne) a indiqué que l’une des causes profondes des activités des mercenaires est le manque d’opportunités d’emplois pour les jeunes. Pour remédier à ce phénomène, il a plaidé pour des forces de sécurité efficaces, respectant la dignité des personnes et l’état de droit, et appuyé les efforts de désarmement. Il a insisté sur la « réponse concrète » que sont les sanctions face aux activités des mercenaires et demandé de traduire en justice les mercenaires coupables de violations des droits de l’homme.

Le délégué a ensuite fait une distinction entre activités des mercenaires et les entreprises de sécurité et militaires privées, ces dernières, pour la plupart, poursuivant des objectifs légitimes, même si les risques d’abus existent. Il a plaidé pour la transparence et une régulation efficace applicable aux fournisseurs de sécurité privés, dans le droit fil du Document de Montreux qui porte sur « les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées opérant pendant les conflits armés ». L’Allemagne appuie ce document, a-t-il précisé. Enfin, le délégué a appelé à remédier à la question du chômage des jeunes et insisté sur l’importance des efforts de prévention des activités des mercenaires.

Pour M. JERRY MATTHEWS MATJILA (Afrique du Sud), il est indiscutable que l’Afrique a souffert des activités de mercenaires, lesquelles ont contribué à fragiliser la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Son pays condamne de telles activités qui posent une menace grave aux efforts collectifs de promotion de la paix et de la stabilité dans chacun des pays. Depuis son accession à la démocratie, en 1994, l’Afrique du Sud a participé à de tels efforts, a-t-il rappelé, soulignant notamment que son pays avait soutenu les objectifs et principes de l’Union africaine, tout en défendant la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de ses États membres. Au nombre de ces principes, a précisé le représentant, figurent la condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernements, ainsi que la non interférence par un autre État membre dans les affaires internes d’un pays tiers.

Dans ce contexte, l’Afrique du Sud réaffirme le besoin de mise en œuvre sans équivoques de tous les instruments juridiques, internationaux et régionaux, participant de la lutte contre les mercenaires, en particulier la Convention internationale de 1989 contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires et la Convention de 1977 de l’Organisation de l’unité africaine pour l’élimination du mercenariat en Afrique. Au niveau national, l’Afrique du Sud s’est dotée en 1998 d’une législation qui réglemente l’assistance militaire étrangère, a observé M. Matjila, une loi qui s’applique aux citoyens comme aux personnes étrangères fournissant une telle assistance depuis le territoire sud-africain. Enfin, face aux liens existants entre les mercenaires et les compagnies de sécurité privées, le représentant a appelé la communauté internationale à élaborer un cadre pour réglementer le travail de ces entreprises. Il s’est dit convaincu que les services de sécurité devraient relever uniquement de la responsabilité des gouvernements souverains.

M. MARC PECSTEEN DE BUYTSWERVE (Belgique) a indiqué qu’en Libye, des combattants originaires du Darfour vendent leurs services aux factions en présence, restant opérationnels et constituant une menace pour le Soudan et d’autres pays de la région. « Au Yémen, nous sommes également préoccupés par l’utilisation d’enfants par les groupes de mercenaires. » Pour endiguer ce phénomène, le délégué a appelé les États à exploiter les instruments internationaux existants, en particulier la Convention de 1989 contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires. Seuls 36 États Membres sont parties à cette convention, a-t-il noté, en appelant les autres États à la ratifier. Il a en outre plaidé pour un renforcement de la coopération entre États, avant de rappeler que le Conseil de sécurité dispose d’outils, comme les sanctions ciblées, pour toucher les intérêts des commanditaires ou organisateurs d’activités mercenaires. Face à cette problématique, la Belgique fera toujours le choix de la transparence, a conclu M. Pecsteen de Buytswerve.

M. ABDU RAZZAQ GUY KAMBOGO, Ministre des affaires étrangères du Gabon, a lancé un appel au respect des instruments juridiques internationaux relatifs à la lutte contre le mercenariat et souligné l’importance de respecter la souveraineté de chaque État. Il a donc encouragé l’ensemble des États de l’Afrique centrale à poursuivre le raffermissement des relations de bon voisinage et de coopération tout en apportant des réponses holistiques et concertées aux défis posés par les menaces transnationales, telles que le mercenariat, le terrorisme et l’extrémisme violent. « En effet, seule une mobilisation et une franche coopération de nos États pourront permettre de lutter efficacement contre ces menaces à la paix et à la sécurité », a estimé le Chef de la diplomatique gabonaise.

Dans cette perspective, son gouvernement, a-t-il assuré, ne cessera d’œuvrer en faveur de la consolidation de la paix et de la stabilité dans la sous-région. C’est le lieu de rappeler, a-t-il ajouté, que « l’Afrique centrale dispose d’une architecture institutionnelle remarquable à même d’impulser la prévention et la gestion des sources d’instabilité et des crises, notamment le Conseil de paix et de sécurité d’Afrique centrale (COPAX) ou encore le Mécanisme d’alerte rapide de l’Afrique centrale (MARAC) ». M. Kambogo a ensuite salué le travail effectué par le Bureau régional des Nations Unies en Afrique centrale ainsi que la contribution constante de l’Union africaine. Il a tenu à rappeler l’autre question qui participe à la déstabilisation des États africains -la prolifération des armes légères et de petit calibre- phénomène qui alimente entre autres le braconnage et le trafic illicite des espèces sauvages. Il a conclu en appelant la communauté internationale à soutenir les efforts des États concernés pour endiguer définitivement ces fléaux.

à suivre...

