Latinoamérica & El Caribe Resumen de Situación Semanal (1-7 de junio 2020) al 8 de junio 2020

CIFRAS CLAVE 149.8K PERSONAS EN EL SALVADOR AFECTADAS POR TORMENTAS TROPICALES 394K PERSONAS EN GUATEMALA AFECTADAS POR TORMENTAS TROPICALES

CENTROAMÉRICA & MÉXICO: TORMENTAS TROPICALES

La tormenta tropical Amanda cruzó la costa del Pacífico de Centroamérica el 31 de mayo, causando fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos en El Salvador y en partes de Guatemala y Honduras. Los remanentes de Amanda se dirigieron posteriormente en dirección noroeste a la Bahía de Campeche, donde las condiciones ambientales dieron lugar a la formación de la tormenta tropical Cristóbal el 3 de junio frente a la costa atlántica de México, lo que provocó lluvias en el sur de México y en partes de El Salvador, Guatemala y Honduras ya afectadas por Amanda. Cristóbal dejó libre a México a finales del 5 de junio, a medida que comenzaba a dirigirse a la costa sur de los Estados Unidos.

National Coordinator for Disaster Reduction (CONRED) reports that the storms collectively affected more than 394,000 people as of 4 June, rendering 881 people homeless while also causing two deaths. The storms damaged 880 homes and placed another 967 at risk.

CONRED continues to lead the response, but with Guatemala’s mountainous terrain, there are still risks of extra flooding and land movement due to soil saturation. Guatemala’s storm history suggests that early storm impacts in May and June are precursors to busier wet seasons that create added humanitarian needs.

EL SALVADOR

El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó asistencia internacional, ya que Amanda y Cristóbal afectaron a 29.968 familias, aproximadamente unas 150.000 personas, en su mayoría en los departamentos de La Libertad, Santa Ana, San Miguel y San Salvador. Muchas zonas recibieron más de 500 mm de lluvia, y en algunas se registraron 800 mm, lo que equivale casi al volumen de agua del huracán Dorian en 2019.

El Gobierno declaró el estado de emergencia para responder y evacuó a las familias de las zonas de riesgo. El PMA estima que hay unas 350.000 personas en situación de inseguridad alimentaria en los municipios más afectados, mientras que los socios de los refugios están entregando suministros para responder a las necesidades de más de 12.600 personas en 352 refugios.

GUATEMALA

Amanda y Cristóbal causaron lluvias excesivas y vientos fuertes que dejaron inundaciones y deslizamientos en las zonas oriental y central-norte de Guatemala. La Coordinadora Nacional para la Reducción Amanda y Cristóbal afectaron a 249 familias y ocasionaron cinco muertes en Honduras, según la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), que sigue preocupada por la saturación de los suelos, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos y colapsos.

MÉXICO

Cristóbal tocó tierra el 3 de junio a la costa atlántica de México, afectando a municipios de los estados sureños de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán con deslizamientos de tierra e inundaciones.

Protección Civil informa de que hay más de 2.000 viviendas afectadas y más de 1.500 personas en refugios. No hay informes de heridos o muertos. Los gobiernos nacionales y locales están respondiendo a los efectos con sus propios recursos y capacidades.

CIFRAS CLAVE

1,3M CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE AL 7 DE JUNIO

REGIONAL: COVID-19

Al 7 de junio, la OPS/OMS informa de 1.300.618 casos y 64.285 muertes en Latinoamérica y el Caribe, además de 626.162 casos recuperados.

CIFRAS CLAVE

1.5K MIGRANTES EN PANAMÁ PROTESTARON CONDICIONES DE REFUGIO EN MEDIO DE PANDEMIA REGIONAL: COVID-19

CENTROAMÉRICA: COVID-19 HONDURAS

Las autoridades del Hospital Escuela de Tegucigalpa, el principal hospital público, dicen que están recurriendo a colocar a los pacientes de COVID-19 en tiendas de campaña mientras encuentran otros hospitales para acogerlos, advirtiendo que la situación puede ser muy grave en poco tiempo. Además, el centro cardiopulmonar nacional dice que su suministro de equipo de protección se agotará en una semana. Las lluvias de Amanda y Cristóbal afectaron a los centros de salud pública del departamento de Comayagua, y casi todos los 92 centros informaron de filtraciones o inundaciones. Los daños se producen a medida que la temporada de lluvias de Centroamérica, un desencadenante clave de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, se inicia en medio de la pandemia de COVID-19.

PANAMÁ Los migrantes de la comunidad de La Peñita, en la provincia fronteriza oriental de Darién, están protestando por las condiciones de su refugio contra los temores de COVID-19 y piden al Gobierno que les permita cruzar Panamá para llegar a la frontera occidental con Costa Rica.

En las protestas, que llegaron a alcanzar las 1.500 personas, surgieron repetidas amenazas de quemar el refugio. Tras las negociaciones con las autoridades, el refugio recibirá 250 colchones nuevos y las raciones de alimentos incorporarán ahora comidas cocinadas. Además, las autoridades trasladarán a 400 migrantes a Chiriquí, en la frontera occidental, y organizarán regresos voluntarios.

DATO CLAVE • Algunos países de Suramérica están empezando a aplicar una flexibilización localizada de las restricciones a pesar del aumento del número de casos y de la carga en los sistemas de salud pública.

SURAMÉRICA: COVID-19 REGIONAL

Los datos de la OPS/OMS muestran que el promedio de siete días de casos nuevos en Sudamérica sigue aumentando, principalmente debido al crecimiento desenfrenado de casos en Brasil, que representa más de la mitad del total. Las ciudades más afectadas de Brasil, incluyendo la capital del estado de Amazonas, Manaus, y Río de Janeiro, están sin embargo reanudando sus actividades.

A pesar del colapso del sistema de salud de Manaus, que ha provocado un aumento en los informes de muertes en el hogar y entierros en fosas comunes, las autoridades comenzaron a aflojar las restricciones sobre los negocios no esenciales en medio de 40.000 casos en el Amazonas.

Ecuador, uno de los países más afectados, reanudó los vuelos internacionales durante la semana. Algunas partes de Bolivia están reanudando el trabajo, el comercio y el transporte público limitados a pesar de que hay brotes localizados.

CIFRAS CLAVE

54% DE HOGARES ENCUESTADOS EN ECUADOR INDICAN UN ACCESO ADECUADO A LOS ALIMENTOS

21K EMPRESAS EN PERÚ QUE REANUDAN SUS ACTIVIDADES

SURAMÉRICA: COVID-19 BOLIVIA

El Gobierno redujo el número de ministerios de Bolivia, incorporando los Ministerios de Cultura y Deportes al Ministerio de Educación y el Ministerio de Comunicación a la Presidencia. Bolivia también ordenó el cierre de las embajadas de Bolivia en Irán y Nicaragua. Las medidas permitirán aumentar el gasto para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

El Gobierno se esfuerza actualmente por contener varios brotes, en particular en el departamento del Beni, que es ahora el epicentro nacional, así como en las zonas donde se han producido recientemente protestas por cuestiones sociales, incluidas las fechas de las elecciones.

ECUADOR

Según UNICEF, uno de cada dos niños en Ecuador no tiene suministros adecuados de agua y saneamiento en sus hogares, y esto aumenta a ocho de cada diez niños en las comunidades indígenas. UNICEF indica que alrededor del 20 por ciento de las escuelas no tienen acceso a la capacidad de lavarse las manos, situación que es peor en las zonas rurales.

UNICEF aboga por la continuación del aprendizaje a distancia y la ampliación de estos canales a la televisión y la radio, ya que el requisito de acceso a Internet para las herramientas en línea es poco generalizado. UNICEF presta apoyo a los servicios de conexión para más de 4.000 educadores del sector público.

UNICEF también indica que sólo el 54 por ciento de los hogares encuestados por las Naciones Unidas indican que tienen acceso a una alimentación adecuada, el 11 por ciento no puede acceder a una alimentación suficiente y el 35 por ciento sólo puede acceder parcialmente a una alimentación suficiente.

PERÚ

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia hasta el 7 de septiembre, mientras que Perú entra en la segunda fase de la recuperación económica, a pesar del aumento del número de casos.

Hasta la fecha, unas 21.000 empresas han reanudado sus actividades, con lo que la actividad económica ha pasado del 44 por ciento al 72,8 por ciento. Esta segunda fase beneficiará a las empresas más pequeñas a través de los programas de crédito empresarial del Estado. A pesar de los temores de contagio, los comerciantes ambulantes se concentran actualmente en los centros de comercio urbano de diferentes ciudades del país.

CIFRAS CLAVE

$250M DESEMBOLSADO POR EL FMI PARA AYUDAR A LA RESPUESTA DEL COVID-19 DE LAS BAHAMAS

CARIBE: COVID-19 BAHAMAS

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un desembolso de 250 millones de dólares de EE.UU. para ayudar a las Bahamas a hacer frente a las necesidades financieras provocadas por la pandemia COVID-19. Las Bahamas han estado afrontando la crisis tras la destrucción generalizada causada por el huracán Dorian en septiembre de 2019, que sumió alaeconomíaenunaprofundarecesión y generó importantes necesidades de financiación. Los fondos, facilitados por conducto del Instrumento de Financiación Rápida del FMI, proporcionarán una asistencia fiscal de gran necesidad, impulsarán los recursos para los gastos esenciales de COVID-19 y catalizarán el apoyo adicional de los socios de desarrollo.