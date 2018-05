Informe especial 27. Disminución significativa de la actividad sísmica en Chirilagua e Intipucá

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informa sobre la significativa disminución de la actividad sísmica localizada entre los municipios de Chirilagua, departamento de San Miguel, e Intipucá, en La Unión.

La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado entre las 6:33 p.m. del sábado 5 de mayo y las 02:00 p.m. del lunes 21 de mayo de 2018, un total de 1,187 sismos. El área epicentral está ubicada entre los municipios de Chirilagua, departamento de San Miguel, e Intipucá, en el departamento de La Unión. Del total de sismos registrados, 175 han sido reportados como sentidos por la población; las magnitudes oscilan entre 2.4 y 5.6.

El sismo de mayor magnitud se registró a la 1:02 p.m. del domingo 6 de mayo, con una magnitud de 5.6 y una intensidad de VII en los municipios de Chirilagua e Intipucá.

En las últimas 24 horas, 24 sismos han sido registrados, dos de estos se han reportado como sentidos. El último sismo sentido en la zona ocurrió a las 12:14 p.m. de ahora lunes 21 de mayo, con una magnitud de 2.6 y una intensidad de II en Intipucá.

Por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas locales de la zona. Asimismo, por el comportamiento sísmico de este sector, no se descarta la ocurrencia de sismos similares o de mayor magnitud. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dará seguimiento a esta actividad sísmica para informar a la población sobre la evolución de este fenómeno. Se recomienda atender las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y no prestar atención a rumores o a información no oficial acerca de esta situación.