Informe especial 2. Vientos nortes de débiles a moderados

Descripción del fenómeno

Se observa un frente frío llegando al golfo de México y un sistema de alta presión de 1029 milibares que se extiende por la costa este de Estados Unidos, el cual orientará su influencia hacia el Caribe y Centroamérica, favoreciendo una incursión de vientos nortes de débiles a ocasionalmente moderados, con ráfagas ocasionales de entre 30 a 40 kilómetros por hora principalmente en zonas altas y descampadas del país a partir de la noche del viernes o madrugada del sábado 3 de marzo de 2018. El ambiente estará fresco en horas nocturnas.

Pronóstico

Para lo que resta del viernes 02 de marzo de 2018: se tiene el ingreso del Flujo del Este y noreste proveniente del mar Caribe con poco contenido de humedad, además, se observa una vaguada pre-frontal que permitirá la acumulación de nubosidad al norte del país, algunas lluvias y chubascos aislados al final de la tarde son probables. Esta condición está asociada al desplazamiento de un frente frío por el golfo de México y el Caribe. El sistema de alta presión que lo impulsa, orientará una cuña anticiclónica hacia Guatemala, Honduras y El Salvador, permitiendo al final de la noche de este viernes y madrugada del sábado 3, el ingreso de vientos nortes débiles a ocasionalmente moderados. El ambiente estará cálido en horas del día y relativamente fresco en horas de la noche y madrugada.

Sábado 3 de marzo: el sistema de alta presión de 1029 milibares se desplazará por la costa este de Estados Unidos, orientando su influencia sobre el Caribe y manteniendo una incursión de vientos nortes de débiles a moderados con ráfagas ocasionales de hasta 40 kilómetros por hora con énfasis en zonas altas y descampadas del país. El ambiente estará fresco en horas nocturnas.

Domingo 4 de marzo: el sistema de alta presión continuará desplazándose sobre la costa este de Estados Unidos, orientando su influencia sobre el Caribe y manteniendo una incursión de vientos nortes de débiles a moderados con ráfagas ocasionales de hasta 40 kilómetros por hora con énfasis en zonas altas y descampadas del país. El ambiente estará fresco en horas nocturnas.

Temperatura pronosticada: en zonas altas se prevé entre 7 y 12º C, en valles interiores de 17 a 19º C y en zonas oriental y costera entre 19 y 23º C.

Recomendaciones

A la población en general se le recomienda mantenerse informada sobre el pronóstico meteorológico que emite el MARN, con el fin de tomar las medidas preventivas adecuadas. A la navegación marítima y aérea, pesca artesanal y deportiva, se les recomienda evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades, así como atender a las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil.

Por decreto ejecutivo queda prohibida la quema agrícola en períodos de vientos fuertes durante la época seca.

Vientos fuertes: vientos con una velocidad capaz de dificultar la movilización de una persona, mover o arrastrar ramas u objetos, entre otros; por lo cual, no obstante cualquier viento favorece la propagación de incendios. El viento con categoría de fuerte puede volver incontrolables los incendios.