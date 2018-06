Informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos acerca de su visita a El Salvador

Nota de la Secretaría

La Secretaría tiene el honor de transmitir al Consejo de Derechos Humanos el informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, acerca de su visita a El Salvador.

El Salvador sufre una epidemia de violencia generalizada causada por las maras, con una tasa de homicidios superior a la de la mayoría de los países afectados por un conflicto. A consecuencia de esta situación tan lamentable, hay un grado extremadamente elevado de desplazamiento interno. La Relatora Especial considera que el problema del desplazamiento interno es una crisis oculta y no reconocida públicamente en El Salvador. Por lo común, las víctimas de la violencia y el desplazamiento interno tienen que encargarse de tomar sus propias medidas de seguridad y protección, ya que no hay un sistema de protección estatal eficaz para los desplazados internos. Si bien las dificultades que afronta el Gobierno son considerables, es esencial que reconozca plenamente los problemas del desplazamiento interno, lo que aún no ha hecho, para hacer frente, de manera eficaz, a la crisis y brindar la protección y las soluciones duraderas necesarias a los desplazados internos.

I. Introducción