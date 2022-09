Guanaco to english: A quick guide sobre víctimas de desaparición

CICR y Guanaco to english lanzan guía rápida sobre víctimas de desaparición en El Salvador

En el marco del Día internacional de las víctimas de desaparición, la guía busca visibilizar los impactos y necesidades de niñas, niños y adolescentes que tienen un familiar desaparecido

Nelson fue el primero en notar que su hermano menor aún no regresaba del cultivo en el que trabajaba. Le pareció extraño porque el cielo oscuro anunciaba que se venía la gran tormenta, pero William nada que volvía a casa. Era el 20 de septiembre de 2018.

"Espérate", le dijo su padre, "ya va a venir".

"Ya va a venir", se repitió en la mente. Esas palabras lo tranquilizaron, pero solo un rato. Al cabo de 15 minutos, con la lluvia cayendo, la preocupación le volvió. "Me puse las botas, me puse la ropa de trabajo y me fui para el río, fui a ver si venía".

El joven encontró al perro que venía con su hermano, pero de él no supo nada. "Tres veces grité el nombre, William, y no me contestaba. Enfoqué la lámpara y no lo veía". Nadie de los lugareños, trabajadores del campo o habitantes de las casas aledañas supo darle razón de su hermano. Nadie lo había visto, nadie lo había escuchado.

Nelson volvió a casa y regresó dos veces más al río a buscar a William. Nada. Desde entonces ninguna noticia, ninguna señal. Sin pistas, así fue como inició la búsqueda de su hermano.

"Perder a un hermano es lo más terrible que hay en la vida", dice Nelson, quien ahora forma parte del Comité de Familiares de Personas Desaparecidas por la Violencia en El Salvador (COFADEVI). Como su hermano, miles de personas se encuentran desaparecidas y están siendo buscadas por sus seres queridos, muchos de los cuales eran menores de edad cuando ocurrió la desaparición.

Nelson era adolescente cuando su hermano, el más pequeño de la familia, desapareció. A las niñas, niños y adolescentes la ausencia de un ser querido les afecta de forma directa pero su dolor es muchas veces silencioso, pues muchos prefieran callar para evitar que sus madres o padres tengan un dolor o preocupación adicional.

Por esta razón se vuelve necesario que niños, niñas y jóvenes tengan espacios propios en los que puedan expresar sus sentimientos y preocupaciones, y recibir atención en salud mental y apoyo psicosocial, ya que, a diferencia de los adultos, ellos siguen teniendo el reto de comunicar lo que les sucede.

Con el objetivo de visibilizar los impactos de la desaparición en los más jóvenes, en conjunto con el ilustrador Guanaco to English, lanzamos una guía rápida sobre víctimas de desaparición en El Salvador.

Al impulsar esta conversación, queremos hacer hincapié en que las niñas, niños y jóvenes enfrentan necesidades derivadas de la desaparición de un ser querido, entre ellas, atención diferenciada en salud mental y apoyo psicosocial, educativas, económicas; mismas que deben ser atendidas por el Estado a través de las instituciones correspondientes.

Es por ello que el trabajo de la misión del CICR en El Salvador se basa en acompañar a las familias agrupadas en comités de búsqueda y brindar fortalecimiento técnico a las instituciones vinculadas a la búsqueda para tener en cuenta estas necesidades y responder bajo un enfoque humanitario.

La importancia de la respuesta humanitaria

En El Salvador trabajamos con familiares de personas desaparecidas para brindarles información y herramientas útiles para su búsqueda, así como acompañamiento en salud mental y apoyo psicosocial. Aunque las niñas, niños y adolescentes no participan de forma directa en la búsqueda de sus familiares, escuchar y atender necesidades es un imperativo humanitario.

Aunque, en un primer momento, los más jóvenes no participen en acciones de búsqueda, muchos se enfrentan a situaciones como abandonar sus sus estudios y comenzar a trabajar para ayudar a sus familias, o junto con ellas tienen que abandonar su hogar y rehacer su vida en otro lugar, dejando atrás las redes de soporte que conocen.

Al mismo tiempo, algunos niños/as desconocen de la desaparición de suser querido (medida que toman algunas familias para protegerlas), mientras que otros se integran, paulatinamente, a acompañar a sus padres y madres en los procesos de búsqueda.

Como parte del acompañamiento del CICR a las familias de personas desaparecidas impulsamos encuentros entre comités de búsqueda locales y regionales para que las familias compartan experiencias y aprendizajes sobre los procesos de búsqueda. En ellos hemos comenzado a impulsar espacios para que, a través del arte niñas, niños y adolescentes puedan hablar sobre sus necesidades.

Si tú o alguien que conoces busca a un ser querido, descarga esta guía rápida, en la que podrás encontrar información sobre comités de familiares de personas desaparecidas que pueden acompañarte en el proceso.