Condiciones actuales de la población LGBTI en El Salvador durante el período 2020-2021

RESUMEN EJECUTIVO

El presente "Informe sobre las Condiciones Actuales de la Población LGBTIQ en El Salvador durante el período 2020-2021" se centra en la situación del contexto social de las personas LGBTIQ, a través de un modelo de investigación exploratorio y descriptivo que ha permitido obtener información para comprender la situación y características del grupo poblacional objetivo, a partir de un proceso de consulta, el cual describe el impacto social, económico y cultural que afecta a las personas LGBTIQ.

La metodología de investigación que se implementó fue de carácter cuantitativo y cualitativo, con un enfoque holístico que vincula y relaciona el problema central de investigación y que ha permitido indagar el impacto psicosocial, desigualdad y pobreza, y desplazamiento en la población LGBTIQ, con aquellos factores relacionados en sus entornos como son la delincuencia, violencia social y de género, discriminación social y laboral, pobreza, desempleo, entre otros.

A partir de este enfoque se han analizado cualidades, condiciones y problemáticas que han provocado las medidas implementadas por el Estado Salvadoreño para la contención de la pandemia del COVID-19.

A continuación, se presentan los principales elementos analizados en las personas LGBTIQ:

Caracterización general de la población meta.

La población LGBTIQ consultada fue de 244, entre las edades de 16 a 60 años. A nivel general, el 63% se consideran binarias (mujer cisgénero u hombre cisgénero), el resto se identifican como personas no binarias dentro de los géneros Queer (3%), Persona no binaria (2%), otra identidad (0.4%), mujeres trans-30%. Del total de los entrevistados el 18% afirman ser personas intersexuales. En cuanto al nivel de estudio alcanzado, el 50% tiene estudio de nivel superior de técnico a universitario, el 39% tiene un nivel de bachillerato, por lo que se observa que un 89% cuenta con oportunidades de educación. En cuanto a la situación laboral el 48% se encuentra desempleada, el 35% tiene fuentes de ingresos a partir de un negocio o emprendimiento propio y solo un 2% se dedican a trabajo sexual, en consecuencia, la mayoría no tiene acceso a protección social. Respecto a su identidad de género e intersexualidad, la mayoría de entrevistadas son Mujeres cisgénero (43%), hombre cisgénero (26%) y mujeres Trans (22%).

Condiciones de desigualdad y pobreza

Al consultar sobre la pobreza y desigualdad, específicamente sobre las razones de por qué se ve mayormente afectada la población LGBTIQ, las mayores frecuencias hacen referencia a que dicha condición es creada refiriéndose a su género, discriminación, por ser Trans, identidad, estereotipos y trabajo, orientación, etiquetas, género, acoso y limitadas oportunidades, por lo que se han visto afectada en lo relativo a oportunidades de trabajo y desempleo, educación, atención en salud, en sus relaciones familiares y a nivel psicológico, violentando al menos 4 de los 8 derechos que se listan en el apartado. A nivel de resultados el 84% de las personas entrevistadas afirma haberse visto en situación de pobreza y que les afecta en mayor medida a la población LGBTIQ, por los efectos multiplicadores de las discriminantes y actos de violencia asociados.

Influencia del COVID-19 en el contexto social

Las personas LGBTIQ identifican que existen instituciones que no son garantes de sus derechos, siendo las principales: la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM). De forma específica afecta más a las Mujeres Trans y hombres cisgénero, y con menor porcentaje a mujeres cisgénero. Sobre las medidas adoptadas por la pandemia COVID-19, hacen referencia a que les afectó en lo económico, laboral, salud y trabajo; en menor frecuencia se identifica a nivel de alimentos, psicológico (mental y emocional), ingresos y desplazamiento.

De acuerdo con el nivel educativo, los datos muestran que en este ámbito existe mayor apertura hacia las personas LGBTIQ, sin embargo, siendo la escuela uno de los lugares principales para el aprendizaje e interacción social, ésta se convertirte en un espacio inseguro y no apto para el aprendizaje y el desarrollo personal de las personas LGBTIQ. Sobre la situación laboral de las personas LGBTIQ, manifiestan que se encuentran desempleadas en un 48.93%, cuentan con un empleo formal un 23.40%, frente a un 12.77% que cuentan con su propio negocio o emprendimiento, y un 10.64% que se dedica al sector informal y un 2.13% manifiesta ser trabajadora sexual. Estos datos muestran que la población LGBTIQ no tiene protección social y aproximadamente el 50% no tiene empleo, por lo que se encuentran en una condición de vulnerabilidad.

Sobre la situación de la atención en salud, las personas LGBTIQ entrevistadas manifestaron que las mujeres cisgénero (42.9%) y hombres cisgénero (23.8%) son los más afectadas en su mayoría, y en menor proporción en mujeres Trans (19%) y persona no binaria (14.3%). En cuanto a las dificultades sobre acceso o deterioro de la vivienda de las personas LGBTIQ, las mujeres cisgénero (42.9%) y las mujeres Trans (35. 7%) han tenido mayores dificultades.

Desplazamiento interno forzado

Las personas LGBTIQ consideran que las causas principales del desplazamiento forzado interno se vinculan con la discriminación por su identidad u orientación sexual, ejercida a través de las amenazas a su vida por las pandillas; también a causa de extorsiones efectuados por las mismas estructuras criminales. La discriminación y violencia se ejerce mayoritariamente por amenazas y pandillas, y con menor frecuencia la inseguridad, violencia, persecución, acoso, seguridad, extorsión, agresiones y robos, las cuales responden a la violencia de género que enfrentan.

Aproximadamente el 56% de las personas entrevistadas expresaron que se han visto afectadas por el Desplazamiento Forzado Interno, de este dato, el 39% corresponde a personas entre las edades de 22 a 30 años, y el 33% de 31 a 40 años.