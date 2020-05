Central America and Caribbean Seasonal Monitor: Sistema de baja presión afectará Centroamérica

Key Messages

Un sistema de baja presión localizado en las costas del Pacífico de Centroamérica incrementará las lluvias el fin de semana.

Inicio irregular de la época de lluvia debido a la distribución errática en tiempo y espacio de las precipitaciones.

Condiciones de pocas precipitaciones continúan sobre Haití, afectando negativamente el desarrollo de cultivos.

ACTIVIDAD CICLONICA SE ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA EN CENTROAMERICA

Después de un inicio irregular de las lluvias durante la temporada de Primera principalmente en las zonas del Caribe centroamericano, se monitorea una gran área de lluvias desorganizadas y tormentas eléctricas ubicadas al sur de la cuenca del Pacífico de México, Guatemala y El Salvador desde inicios de la presente semana, lo cual está asociado con un sistema de baja presión teniendo las condiciones ambientales propicias para un gradual desarrollo, que probablemente se convierta en una depresión tropical a finales de esta semana.

La Figura 1 muestra que las condiciones son favorables para que El Salvador, centro de Honduras, sur y centro de Guatemala, así como el Pacífico cercano al Golfo de Fonseca de Nicaragua reciban precipitaciones superiores a los 100 milímetros en la próxima semana. Estas cantidades de lluvia podrían producir inundaciones y deslizamientos de tierra, afectando zonas donde se ha iniciado la preparación tierras y cultivos en etapas tempranas en áreas ya sembradas.

El inicio irregular de la época de siembra, propiciado principalmente con la irregularidad de lluvias observada desde mediados de abril, ha retrasado las actividades agrícolas de Primera en zonas del Pacifico centroamericano. Las altas temperaturas registradas desde finales de marzo provocaron en muchos casos resequedad en la vegetación, lo cual provocó un inusual incremento de incendios forestales que fueron disminuyendo a medida que la época lluviosa se estableció. Sin embargo, las condiciones secas afectaron la preparación de tierras y por ende el inicio de las siembras. Las áreas del Caribe continúan mostrando un déficit significativo de humedad a pesar de que las lluvias han sido constantes y con acumulaciones propias del periodo durante las últimas dos semanas.

Las zonas donde las siembras se efectuaron hace una semana podrían sufrir daños por lavado de semilla, así mismo los cultivos sembrados antes de la segunda quincena de mayo podrían verse inundados principalmente en las zonas bajas de los departamentos de Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango y San Marcos en Guatemala. Esta situación incrementa la amenaza de flujo lahárico en los volcanes de Fuego y Santiaguito hacia las zonas medias y bajas de sus conos debido a las altas precipitaciones esperadas. en dichas zonas.

La Figura 2 indica condiciones neutras hasta finales del presente año, con un segundo escenario probabilístico de La Niña hacia inicios del año 2020, por lo cual se debe dar un seguimiento a los pronósticos de los meses futuros, dado que dichas condiciones generalmente favorecen precipitaciones por arriba del promedio en la región.

TEMPERATURAS ALTAS Y LLUVIAS POR DEBAJO DEL PROMEDIO SE HAN OBSERVADO EN HAITI

La figura 3 muestra condiciones NDVI negativas para la mayor parte del país.

Lluvias esporádicas, con muchos días sin precipitación continuos y altas temperaturas han afectado negativamente el desarrollo de cultivos en la región, esto, a pesar de un aumento significativo en las lluvias en las últimas dos semanas. Sin embargo, dichas lluvias han sido insuficientes para contrarrestar los efectos negativos en los cultivos, por lo cual persisten los déficits estacionales de precipitación.

El pronóstico de lluvia de corto plazo muestra condiciones favorables para L’Artibonite, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest y Centre. Se espera una mejora en las condiciones de vegetación. En contraparte, las zonas del sur de la isla continuarán con lluvias propias del periodo, que favorecen el desarrollo de cultivos, pero se requieren precipitaciones mayores para cambiar las condiciones a mediano y largo plazo.

Pronósticos de precipitaciones de largo plazo indican un aumento paulatino de las lluvias, los cuales ayudarían a reducir los déficits de humedad de la temporada de Primavera y proporcionar condiciones favorables de humedad para las actividades agrícolas de la siguiente temporada de siembra.

About this Report

The seasonal monitor, produced by the FEWS NET USGS regional scientist and FEWS NET Regional Technical Manager, updates rainfall totals, the impact on production, and the short-term forecast. It is produced every 20 days during the production season. Find more remote sensing information here.