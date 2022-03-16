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Boletín Informativo No. 1 2021/2022 - Programa Retorno Y Reintegración: Acciones de Reintegración Esenciales para la Construcción de la Paz en El Salvador
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CONTENIDO
75 JÓVENES MIGRANTES RETORNADOS O PERSONAS EN RIESGO DE MIGRAR IRREGULARMENTE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACIONES EN GASTRONOMÍA - 03
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 2021 - 06
EL PROGRAMA RETORNO Y REINTEGRACIÓN ESTABLECE COLABORACIÓN CON VISIÓN MUNDIAL A TRAVÉS DE UNICEF Y ACNUR - 09
EL PROGRAMA RETORNO Y REINTEGRACIÓN CONTRIBUYE A LA CERTIFICACIÓN DE 33 MUJERES EN OFIMÁTICA Y MERCADEO - 12
EL FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE - 14