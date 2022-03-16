El Salvador + 1 more

Boletín Informativo No. 1 2021/2022 - Programa Retorno Y Reintegración: Acciones de Reintegración Esenciales para la Construcción de la Paz en El Salvador

Format
News and Press Release
Sources
Posted
Originally published
Origin
View original

Attachments

CONTENIDO

75 JÓVENES MIGRANTES RETORNADOS O PERSONAS EN RIESGO DE MIGRAR IRREGULARMENTE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE CERTIFICACIONES EN GASTRONOMÍA - 03

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ 2021 - 06

EL PROGRAMA RETORNO Y REINTEGRACIÓN ESTABLECE COLABORACIÓN CON VISIÓN MUNDIAL A TRAVÉS DE UNICEF Y ACNUR - 09

EL PROGRAMA RETORNO Y REINTEGRACIÓN CONTRIBUYE A LA CERTIFICACIÓN DE 33 MUJERES EN OFIMÁTICA Y MERCADEO - 12

EL FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE - 14

Related Content