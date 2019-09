Imbabura y Carchi afectadas por incendios forestales

Ibarra (Imbabura).- Las provincias de Imbabura y Carchi están entre las más afectadas, durante este año, por la ocurrencia de incendios forestales. Son 2.720,56 las hectáreas consumidas entre los dos territorios.

En lo que respecta a Imbabura, de enero hasta el 12 de septiembre, se registra la pérdida de 1.484,10 hectáreas de cobertura vegetal, en 316 eventos registrados. Los cantones que reportan la mayor afectación por incendios forestales son: Otavalo y Cotacachi.

En el Carchi los incendios forestales registrados han ocasionado la pérdida de 1.236,46 hectáreas de cobertura vegetal en 50 eventos; siendo los cantones con mayor afectación: Mira y Bolívar.

En entrevista, en medios de comunicación, la Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), Alexandra Ocles, informó que, a partir del mes de julio de este año, los incendios forestales han ocasionado la pérdida de 13.627 hectáreas de cobertura vegetal en un total de 1.279 eventos registrados en todo el país.

La titular del SNGRE indicó que lastimosamente, la mayoría de las veces los incendios son causados por personas con falta de conciencia y otras por procesos de cosecha.

El SNGRE coordinó con las instituciones que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para trabajos de control y liquidación de los incendios.

Se destaca el trabajo de Cuerpos de Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Ambiente, Gobiernos Autónomos Descentralizados y el importante contingente de las comunidades. Fue necesaria la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia cantonales.

Gabriela Ponce, Coordinadora Zonal 1 del SNGRE, recordó que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias viene impulsando la campaña “Ecuador Sin Fuego”, a nivel nacional, como un llamado a la corresponsabilidad ciudadana; basado en el conocimiento y la práctica de medidas destinadas a prevenir los incendios forestales y fortalecer las capacidades de autoprotección y fomentar una cultura de prevención para reducirlos.

Ponce hace un llamado a todas las instituciones para continuar con el trabajo y la suma de esfuerzos de complementariedad en la atención de las emergencias frente a eventos peligrosos. “Es necesario promover acciones preventivas en la lucha contra los incendios forestales, a través de la difusión y concientización en los sitios de mayor incidencia”, puntualizó.

Recomendaciones

Nunca encienda una fogata en temporada seca, cuando hace calor y sopla fuerte el viento. No queme rastrojos, retiros de cultivos o matorrales. Nunca deje en el bosque botellas u otros objetos de vidrio, este es un material refractario que con el calor y en contacto con la vegetación seca produce fuego. Avise inmediatamente a las autoridades de emergencia. Aléjese del fuego o hacia los costados del incendio y no regrese a la zona quemada. Si el humo es denso y dificulta la respiración, cubra su boca con un pañuelo seco. Salga del área afectada lo más rápido posible. En áreas montañosas, diríjase hacia las zonas bajas no afectadas por el fuego.