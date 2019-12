En el cantón Morona, se evacuó a 30 personas por precaución debido a crecida del caudal del río Upano

Macas (Morona Santiago) .- En horas de la tarde del viernes 20 de diciembre, un equipo interinstitucional, conformado por los técnicos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), Ministerio del Ambiente (MAE) y GAD cantonal de Morona, realizaron una inspección en la zona de confluencia del río Upano con el río Volcán, evidenciando un incremento del caudal del Upano, motivo por el cual se toma la decisión de evacuar a las familias que se encuentran asentadas en las riberas del río.

Aproximadamente a las 18h00 del 20 de diciembre se realizó una rueda de prensa con la participación del Gobernador de Morona Santiago, Juan León, el Alcalde de Morona, Franklin Galarza y el Director de Monitoreo del SNGRE Luis Castillo, quienes dieron a conocer la situación actual en la zona e informaron sobre la evacuación por precaución de aproximadamente 30 personas que se encuentran asentadas en las riberas del río Upano a fin de precautelar su integridad, en caso que se produzca una crecida súbita del río Upano, las mismas que en horas de la noche, en un trabajo coordinado con el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional fueron trasladadas a un alojamiento temporal adecuado, el cual está a cargo de la municipalidad de Morona.

Por parte de la Unidad de Monitoreo del SNGRE se realiza el constante monitoreo de la evolución de la situación del río Upano, en horas de la mañana de este 21 de diciembre, se evidencia el flujo del caudal estable, se espera que su nivel vaya disminuyendo mientras pasan las horas. Sin embargo, como medida de prevención se mantiene a las familias en una zona segura.

El SNGRE se encuentra monitoreando conjuntamente con el ECU911 y MAE, los cambios del estado y dinámica del río. Este 21 de diciembre, una comisión interinstitucional realiza una nueva inspección en la zona con el fin de verificar el estado de la confluencia de los ríos, adicionalmente se esta gestionando por parte del SNGRE y la Gobernación de Morona Santiago un helicóptero para el sobrevuelo a realizarse por la zona para una inspección aérea por la zona.

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y el Instituto Geofísico se mantienen atentos y monitoreando la actividad en el volcán Sangay.

Solicitamos a la ciudadanía tomar en cuenta las siguientes medidas de prevención en caso de caída de ceniza:

Proteja sus ojos:

Use gafas

Use agua limpia para el aseo de sus ojos

No te frotes los ojos

Proteja su nariz:

Cubre tu nariz con un pañuelo húmedo

Proteja a las personas que tienen afecciones pulmonares

Proteja su piel:

Use ropa que proteja la mayor parte de la piel

Báñese periódicamente con agua limpia

Infórmese por fuentes oficiales:

Instituto geofísico: Twiter @IGEcuador Facebook: Instituto Geofísico EPN – Ecuador

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias: Twitter @Riesgos_Ec Facebook: Riesgos Ecuador

ECU 911: Twitter @ECU911_ Facebook: Servicio Integrado de Seguridad ECU911