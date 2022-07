En apoyo a personas venezolanas en Ecuador, IRC y socios lanzan plataforma de mapeo de servicios e información digital

Quito, Ecuador, July 19, 2022 — El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Unión Europea y en alianza con la organización local Alas de Colibrí, lanzó InfoPa'lante Ecuador, un servicio de orientación en línea para ayudar a personas venezolanas desplazadas en el país a acceder a información confiable e identificar organizaciones que brindan servicios críticos.

Según una evaluación realizada antes del lanzamiento de InfoPa'lante Ecuador, las necesidades de información de las personas venezolanas se relacionan principalmente con:

Entender sus derechos según la Constitución ecuatoriana y el derecho internacional, así como maneras de regularizar su estatus migratorio.

Acceder a servicios públicos, incluida la atención médica y la educación.

Contar con alternativas de transporte al interior del país y alojamiento.

Encontrar trabajo.

A través de InfoPa’lante Ecuador (parte del proyecto global Signpost) IRC brindará acceso a información relevante para personas venezolanas, ya sea que se encuentren en tránsito o en proceso de reasentamiento en el país. El servicio de orientación ofrecerá contenido actualizado y accesible basado en fuentes confiables. Además, InfoPa’lante mapeará organizaciones verificadas que brindan servicios a las personas venezolanas y referirán a los usuarios de acuerdo con sus necesidades. A la fecha, más de 25 organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional y el sector público se encuentran en proceso de integración al mapeo de servicios, brindando apoyo relacionado con asesoría legal, acceso al sistema educativo, protección a la comunidad LGBTQ+, entre otros. En los próximos meses, IRC ampliará la red de organizaciones participantes.

Marianne Menjivar, Directora de la Respuesta a la Crisis de Venezuela en el Comité Internacional de Rescate (IRC) dijo:

La vida sigue siendo extremadamente difícil para las personas venezolanas, incluso después de llegar a países vecinos. El acceso a información confiable, incluida la identificación de organizaciones que pueden brindar servicios vitales, es clave para apoyar a los más de 500,000 personas venezolanas que intentan reconstruir sus vidas en Ecuador. A través de InfoPa’lante podemos apoyarlos para que tomen decisiones informadas y accedan a servicios en condiciones seguras y dignas, ya sea que estén en tránsito o en proceso de reasentamiento en sus nuevas comunidades.<

Si bien los países latinoamericanos como Ecuador han albergado a un gran número de personas de Venezuela, a pesar del financiamiento y el apoyo insuficientes por parte de la comunidad internacional, una combinación de políticas de inmigración contrastantes, sistemas nacionales sobrecargados y los efectos de COVID-19 están ejerciendo presión sobre su capacidad de respuesta. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que asigne fondos suficientes que permitan desarrollar una respuesta integral a la crisis de Venezuela, basada en las necesidades de la población en los lugares donde se encuentra.<

Sobre Signpost

Signpost permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre cómo mantenerse seguros y acceder a servicios esenciales. Signpost se enfoca en las comunidades a través de una comunicación dinámica bidireccional y se implementa a través de equipos locales bajo nombres culturalmente apropiados.

IRC está comprometido a llenar los vacíos de información en toda América Latina. Signpost está actualmente activo en El Salvador, Honduras y Guatemala, llamado CuéntaNos; en México, la instancia se llama InfoDigna; y en Colombia ya ha estado operando bajo el nombre de InfoPa'lante para apoyar a las personas venezolanas desde 2020. Fundada en 2015 con Mercy Corps como socio global, Signpost se desplegó por primera vez en Grecia para responder directamente a los refugiados y solicitantes de asilo que llegaban a sus costas durante el punto álgido de la crisis de refugiados en el Mediterráneo.

La respuesta del IRC a la crisis de Venezuela

El IRC está en campo brindando una respuesta colectiva para apoyar a las personas venezolanas de manera holística y oportuna donde más lo necesitan: implementando programas con un modelo mixto de alianzas con organizaciones locales e implementación directa en Colombia, Ecuador y Perú, y brindando apoyo a las poblaciones en riesgo a través de organizaciones locales en Venezuela.