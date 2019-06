Ecuador Reporte operacional – enero 2019

Con fecha 26 de enero, entró en vigencia en Ecuador el Acuerdo interministerial 0001/2019, mediante el cual se exige a los ciudadanos venezolanos la presentación de un certificado de antecedentes penales apostillado como requisito para ingresar al Ecuador.

Las entradas regulares registradas durante el mes de enero han sido relativamente bajas, con una disminución notable a continuación de esa medida, mientras que se visualizó un aumento de las entradas irregulares al territorio, lo que ha generado riesgos de protección adicionales. Posteriormente, fue sancionado el Acuerdo Interministerial 0002/2019, el 2 de febrero, estableciendo excepciones a esa medida para ciertos grupos específicos de esa población.

• 12.938 personas fueron asistidas con asistencia humanitaria

• 18.988 con asistencia de protección

• 861 personas fueron asistidas en integración socioeconómica y cultural

• 32.787 personas asistidas en total.

• 34% de las personas asistidas fueron mujeres y más de 32% niños, niñas y adolescentes.

CONTEXTO OPERACIONAL

La adopción del Acuerdo Ministerial 0001/2019, que establece la exigencia de un certificado apostillado de antecedentes penales a los venezolanos para ingresar a Ecuador, tuvo consecuencias directas sobre el acceso al territorio. Previo a esta decisión se había producido un femicidio cometido por un venezolano, el 19 de enero, en la ciudad de Ibarra. Ese evento desencadenó una ola de indignación, así como reacciones e incidentes xenófobos durante los días siguientes. Algunos refugiados y migrantes venezolanos abandonaron Ibarra.

El 30 de enero, el Viceministro de Movilidad Humana anunció la decisión del gobierno de prorrogar la declaración de emergencia para el sector de Movilidad Humana en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro. A continuación, el gobierno ecuatoriano publicó la Resolución Ministerial 0002/2019 (2 de febrero), previendo excepciones a la obligación de presentar un certificado de antecedentes penales, en particular para casos de reunificación familiar; para personas en tránsito en posesión de una visa o de un permiso de residencia en un tercer país y para casos excepcionales autorizados por las autoridades migratorias (Ministerio del Interior) o de movilidad humana (Ministerio de Relaciones Exteriores).

Las actividades de evaluación llevadas a cabo en el terreno han permitido visibilizar el impacto de estas medidas. El número total de entradas regulares de ciudadanos venezolanos fue de 48.554 para el mes de enero (vs. 80.967 en diciembre 2018), con un saldo migratorio del 6,4% (vs. 8,87% en diciembre 2018), demostrando una disminución importante de las entradas regulares. Las personas que carecen de certificado de antecedentes penales apostillado, así como personas que no cuentan con una validación de su cédula de identidad venezolana, cuando éste es su único documento de viaje, han sido, por lo general, inadmitidas al territorio ecuatoriano. En su gran mayoría, se trata de población adulta, ya que los niños, niñas y adolescentes están exentos de este requisito. El monitoreo de los puntos de frontera ha permitido detectar, un número considerable de casos con necesidades específicas (personas con enfermedades crónicas y discapacidades, mujeres embarazadas), que caerían dentro de las excepciones establecidas por los mencionados acuerdos ministeriales y personas con necesidades de protección internacional, lo que requiere un acompañamiento particular por parte de las organizaciones para lograr su ingreso al territorio. Muchas de las personas que se han visto rechazadas han aparentemente optado por el ingreso a través de coyotes o traficantes, lo que expone a los refugiados y migrantes venezolanos a mayores riesgos de protección. El área fronteriza entre Colombia y Ecuador se caracteriza particularmente por los riesgos asociados a la presencia de grupos armados y bandas criminales ligadas al narcotráfico.